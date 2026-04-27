Η αύξηση βάρους σε νεαρή ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

Η παχυσαρκία θεωρείται βασικός παράγοντας κινδύνου για την υγεία. Όμως μια νέα μεγάλη μελέτη έρχεται να προσθέσει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: δεν έχει σημασία μόνο πόσα κιλά παίρνει κάποιος, αλλά και πότε στη ζωή του συμβαίνει αυτό. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αύξηση βάρους σε νεαρή ηλικία μπορεί να αφήσει πιο «βαρύ» αποτύπωμα στην υγεία, επηρεάζοντας τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών και πρόωρου θανάτου δεκαετίες αργότερα.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, τους οποίους οι επιστήμονες παρακολούθησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος ήταν να κατανοηθεί πώς οι μεταβολές στο σωματικό βάρος από την εφηβεία έως τη μέση ηλικία συνδέονται με τη θνησιμότητα και συγκεκριμένα με ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες που εξετάζουν το βάρος σε μία μόνο χρονική στιγμή, εδώ το ενδιαφέρον στράφηκε στη «διαδρομή» του βάρους μέσα στα χρόνια.

Γιατί έχει σημασία το πότε παίρνουμε βάρος

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ένα σταθερό μοτίβο: όσο νωρίτερα εμφανίζεται η παχυσαρκία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για πρόωρο θάνατο. Άτομα που έγιναν παχύσαρκα μεταξύ 17 και 29 ετών είχαν περίπου 70% αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν νωρίτερα σε σχέση με όσους δεν εμφάνισαν παχυσαρκία μέχρι τα 60 τους. Η εξήγηση φαίνεται σχετικά απλή αλλά καθοριστική: όσο περισσότερα χρόνια εκτίθεται το σώμα στις επιπτώσεις του υπερβολικού βάρους, τόσο μεγαλύτερη είναι η φθορά που συσσωρεύεται.

Η αύξηση βάρους, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Συνδέεται με μια σειρά από βιολογικές αλλαγές, όπως φλεγμονή, ορμονικές διαταραχές και μεταβολικές δυσλειτουργίες, που με την πάροδο του χρόνου αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και άλλων σοβαρών παθήσεων. Όταν αυτές οι διεργασίες ξεκινούν από νεαρή ηλικία, έχουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια να εξελιχθούν και να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Η εξαίρεση του καρκίνου στις γυναίκες

Υπήρξε, ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση στα ευρήματα: ο καρκίνος στις γυναίκες. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος αύξησης βάρους δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου. Με άλλα λόγια, είτε η αύξηση βάρους συνέβη νωρίς είτε αργότερα, ο σχετικός κίνδυνος παρέμεινε περίπου ο ίδιος. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι πίσω από τη σχέση παχυσαρκίας και καρκίνου μπορεί να κρύβονται πιο σύνθετοι μηχανισμοί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ορμονικές αλλαγές, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, ίσως παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι πιθανό ότι οι μεταβολές στις ορμόνες επηρεάζουν τόσο το σωματικό βάρος όσο και την πορεία της νόσου, καθιστώντας δύσκολο να διαχωριστεί τι είναι αιτία και τι αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, το βάρος μπορεί να λειτουργεί ως ένδειξη βαθύτερων αλλαγών στον οργανισμό και όχι ως ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μελέτης είναι η αξιοπιστία των δεδομένων. Οι μετρήσεις βάρους δεν βασίστηκαν στη μνήμη των συμμετεχόντων, αλλά καταγράφηκαν σε πραγματικό χρόνο από επαγγελματίες υγείας ή σε επίσημα πλαίσια, όπως ιατρικές εξετάσεις. Αυτό μειώνει τα περιθώρια λάθους και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συμπεράσματα, καθώς αποτυπώνει πιο πιστά την πραγματική εξέλιξη του βάρους.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ποσοστά κινδύνου πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Ένα αυξημένο ποσοστό δεν σημαίνει βεβαιότητα, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα σε επίπεδο πληθυσμού. Το σημαντικότερο μήνυμα δεν βρίσκεται στους ακριβείς αριθμούς, αλλά στη συνολική τάση που καταγράφεται: η πρώιμη αύξηση βάρους φαίνεται να έχει πιο σοβαρές συνέπειες από την αντίστοιχη αύξηση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ένα δυσμενές περιβάλλον

Η μελέτη έρχεται επίσης να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «παχυσαρκογόνο» περιβάλλον της σύγχρονης κοινωνίας. Πρόκειται για ένα πλαίσιο όπου οι καθημερινές συνήθειες, η διατροφή και ο τρόπος ζωής ευνοούν την αύξηση βάρους, συχνά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόληψη γίνεται πιο δύσκολη και απαιτεί όχι μόνο ατομικές επιλογές, αλλά και συλλογικές παρεμβάσεις.

Τελικά, το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: η πρόληψη της παχυσαρκίας από νεαρή ηλικία δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής ή βραχυπρόθεσμης υγείας, αλλά επένδυση για το μέλλον. Οι πολιτικές δημόσιας υγείας που στοχεύουν στον περιορισμό της αύξησης βάρους σε νεαρά άτομα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση σοβαρών ασθενειών και θανάτων. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που αφορά τόσο τους ειδικούς όσο και την κοινωνία συνολικά.