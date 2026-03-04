Δωρεάν εξετάσεις και συμβουλές υγείας στο Σύνταγμα για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας σήμερα, και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε στην Πλατεία Συντάγματος εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της παχυσαρκίας. Προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, συμβουλές υγείας και πρακτικές οδηγίες για υγιεινές συνήθειες σε πολίτες κάθε ηλικίας.

Προληπτικοί έλεγχοι και ενημέρωση στην καρδιά της Αθήνας

Στην σημερινή πρωτοβουλία συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας και εθελοντές του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, μεταξύ των οποίων γενικοί γιατροί, διατροφολόγοι και νοσηλευτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν μετρήσεις σακχάρου αίματος, έλεγχο αρτηριακής πίεσης και σωματομετρικές εξετάσεις. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους βιολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της παχυσαρκίας, καθώς και για τους κινδύνους που συνδέονται με μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτης και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ι. Φωτοπούλου στο FLASH: «Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος»

Η Ιωάννα Φωτοπούλου, συντονίστρια υγείας του ΕΕΣ, μιλώντας στο FLASH, τόνισε τη σημασία της εξειδικευμένης υποστήριξης:

«Η παχυσαρκία είναι νόσος πολυπαραγοντική και εξαρτάται από βιολογικούς, γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να απευθύνεται κανείς σε εξειδικευμένους γιατρούς και να μην ακολουθεί μόνος του αυστηρές δίαιτες ή έντονη φυσική δραστηριότητα».

Το «αγκάθι» του στιγματισμού και η απειλή της παιδικής παχυσαρκίας

Επιπλέον, ένα βασικό μήνυμα της δράσης ήταν η καταπολέμηση του στιγματισμού, με την κ. Φωτοπούλου, να αναφέρει ότι «Ο στιγματισμός δεν βοηθά κανέναν. Με την έγκαιρη παρέμβαση και τη σωστή ενημέρωση, μπορούμε όλοι μαζί να χτίσουμε ένα πιο υγιές και συμπεριληπτικό μέλλον».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην παιδική παχυσαρκία, που «Μέχρι το 2035, περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως θα ζουν με παχυσαρκία, η οποία συχνά συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή», ,όπως ανέφερε και η κ. Φωτοπούλου.

Εξατομικευμένη υποστήριξη και διασύνδεση με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική από διαιτολόγους–διατροφολόγους και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, να διασυνδεθούν με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΕΣ για περαιτέρω κλινική αξιολόγηση.

Η δράση επιβεβαίωσε τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ενώ επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί συνεργασία και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από παιδιά και ενήλικες έως οικογένειες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.