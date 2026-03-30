Όλη η αλήθεια για τα συμπληρώματα κολλαγόνου – Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμα με την «αντιγήρανση», την καλή επιδερμίδα και –για κάποιους– ακόμη και τη βελτίωση της απόδοσης στο γυμναστήριο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Μια νέα επιστημονική ανάλυση επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει πραγματικά και τι ανήκει περισσότερο στη σφαίρα του μάρκετινγκ.

Η έρευνα συγκέντρωσε δεδομένα από δεκάδες μελέτες παγκοσμίως, καλύπτοντας σχεδόν 8.000 άτομα. Πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες, καθώς συνδύασε αποτελέσματα από 16 συστηματικές αναλύσεις και πάνω από 100 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Στόχος ήταν να εξεταστεί συνολικά η επίδραση του κολλαγόνου σε διαφορετικούς τομείς της υγείας, από το δέρμα μέχρι τη φυσική απόδοση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: το κολλαγόνο φαίνεται να έχει κάποια μετρήσιμα οφέλη, αλλά αυτά είναι πιο περιορισμένα απ’ όσο συχνά διαφημίζεται. Τα πιο ισχυρά δεδομένα αφορούν τη βελτίωση της υγείας του δέρματος και την ανακούφιση από συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας, όπως πόνο και δυσκαμψία.

Στην περίπτωση της επιδερμίδας, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν κολλαγόνο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εμφάνισαν καλύτερη ενυδάτωση και ελαστικότητα. Αυτό υποδηλώνει ότι το όφελος δεν είναι άμεσο, αλλά χτίζεται σταδιακά με τη συνεχή χρήση. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για «γρήγορη λύση», αλλά για μια ήπια παρέμβαση που λειτουργεί σε βάθος χρόνου.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και για τις αρθρώσεις. Άτομα με οστεοαρθρίτιδα ανέφεραν μείωση του πόνου και βελτίωση της κινητικότητας, ειδικά όταν η λήψη ήταν συστηματική. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την ιδέα ότι το κολλαγόνο μπορεί να έχει θέση στη διαχείριση της φθοράς που σχετίζεται με την ηλικία.

Οφέλη με μέτρο, όχι «θαύματα»

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη όταν εξετάζονται άλλες πτυχές της υγείας. Υπάρχουν ενδείξεις για μικρές βελτιώσεις στη μυϊκή μάζα και στη δομή των τενόντων, κάτι που θα μπορούσε να σχετίζεται με την υγιή γήρανση. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε καλύτερη απόδοση ή πιο γρήγορη αποκατάσταση μετά την άσκηση. Συγκεκριμένα, η ανάλυση δεν εντόπισε ουσιαστικά οφέλη σε τομείς όπως στη μυϊκή καταπόνηση μετά την προπόνηση, την αντοχή ή την ενίσχυση της δύναμης. Αυτό σημαίνει ότι το κολλαγόνο δεν λειτουργεί ως «ενισχυτής» επιδόσεων, παρά τις σχετικές διαφημιστικές υποσχέσεις.

Ακόμη πιο ασαφή είναι τα δεδομένα για την καρδιομεταβολική υγεία. Παράγοντες όπως η χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο στο αίμα δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τη στοματική υγεία, όπου τα αποτελέσματα είναι είτε περιορισμένα είτε αντικρουόμενα.

Τι δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα σε ορισμένους δείκτες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε βελτιωμένες συνθέσεις συμπληρωμάτων ή σε πιο αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα: τα οφέλη παραμένουν συγκεκριμένα και όχι καθολικά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κολλαγόνο δεν είναι «πανάκεια». Μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες πτυχές της υγείας, κυρίως εκείνες που σχετίζονται με τη γήρανση του δέρματος και των αρθρώσεων, αλλά δεν αντικαθιστά άλλες βασικές πρακτικές, όπως τη σωστή διατροφή και την άσκηση.

Παράλληλα, παραμένουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. Δεν είναι ακόμη σαφές ποια είναι η ιδανική δοσολογία, πόσο πρέπει να διαρκεί η λήψη για μέγιστο όφελος ή αν διαφορετικές πηγές κολλαγόνου (π.χ. ζωικής ή θαλάσσιας προέλευσης) έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα.

Τι μένει να απαντηθεί

Η κατεύθυνση της έρευνας δείχνει προς πιο στοχευμένες και ποιοτικές μελέτες στο μέλλον. Οι επιστήμονες θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα ποιοι άνθρωποι ωφελούνται περισσότερο και υπό ποιες συνθήκες. Μέχρι τότε, το μήνυμα είναι μάλλον ισορροπημένο: το κολλαγόνο μπορεί να προσφέρει κάποια οφέλη, αλλά δεν κάνει όσα υπόσχεται η βιομηχανία των συμπληρωμάτων.