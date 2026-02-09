Οστεοαρθρίτιδα: Επιστήμονες πέτυχαν την αναγέννηση των ιστών στις αρθρώσεις μπλοκάροντας τη γήρανση

Οι αρθρώσεις είναι από τα πιο ευάλωτα σημεία του ανθρώπινου σώματος, γιατί δεν αναγεννώνται φυσικά. Ο χόνδρος, το λείο στρώμα που καλύπτει τα άκρα των οστών και επιτρέπει την ομαλή κίνηση, όταν φθαρεί δύσκολα επανέρχεται. Αυτή ακριβώς η αδυναμία προκαλεί οστεοαρθρίτιδα, μια πάθηση που επιφέρει πόνο, δυσκαμψία και σταδιακή απώλεια λειτουργικότητας, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε χειρουργικές επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης. Μια νέα μελέτη, όμως, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science ανατρέπει τα δεδομένα, υποσχόμενη φυσική ανάπλαση.

Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αντιστρέψουν τη φθορά του χόνδρου σε πειραματόζωα, χωρίς τη χρήση βλαστοκυττάρων. Αντί να προσθέσουν νέα κύτταρα, στόχευσαν έναν βασικό μηχανισμό της γήρανσης, μπλοκάροντας ένα ένζυμο που αυξάνεται με τα χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: οι αρθρώσεις ποντικών εμφάνισαν αναγέννηση υγιούς χόνδρου, ενώ παρόμοια –αν και πρώιμα– σημάδια παρατηρήθηκαν και σε ανθρώπινο χόνδρο που εξετάστηκε στο εργαστήριο.

Το ένζυμο που συνδέεται με τη γήρανση των αρθρώσεων

Όπως διαβάζουμε στο ZMEScience, το ένζυμο στο επίκεντρο της έρευνας ονομάζεται 15-PGDH και έχει συνδεθεί με τη γήρανση πολλών ιστών, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται «ένζυμο της γήρανσης». Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα επίπεδά του αυξάνονται σημαντικά στον χόνδρο με την πάροδο του χρόνου, αλλά και μετά από τραυματισμούς στις αρθρώσεις, όπως ρήξεις συνδέσμων. Το ένζυμο αυτό διασπά ουσίες που φυσιολογικά βοηθούν τους ιστούς να επιδιορθώνονται, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν φρένο στην αναγέννηση.

Όταν οι ερευνητές χορήγησαν σε ηλικιωμένα ποντίκια ένα φάρμακο που αναστέλλει τη δράση του 15-PGDH, παρατήρησαν ότι ο φθαρμένος χόνδρος άρχισε να παχαίνει και να αποκτά ξανά ομοιόμορφη επιφάνεια. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν το είδος του ιστού που σχηματίστηκε: επρόκειτο για υαλοειδή χόνδρο, δηλαδή τον φυσιολογικό, ελαστικό και ανθεκτικό χόνδρο των υγιών αρθρώσεων, και όχι για τον πιο άκαμπτο και κατώτερης ποιότητας ιστό που συχνά δημιουργείται σε αποτυχημένες προσπάθειες επούλωσης.

Η ίδια προσέγγιση δοκιμάστηκε και σε ποντίκια με τραυματισμούς που προσομοίαζαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, μια κατάσταση που στους ανθρώπους συχνά εξελίσσεται σε οστεοαρθρίτιδα. Όσα ζώα έλαβαν το φάρμακο είχαν σαφώς μικρότερη φθορά στις αρθρώσεις τους, περπατούσαν πιο φυσιολογικά και φόρτιζαν περισσότερο το τραυματισμένο πόδι, ένδειξη μειωμένου πόνου και καλύτερης λειτουργίας.

Το πιο ανατρεπτικό εύρημα, όμως, δεν ήταν μόνο η αναγέννηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε. Για χρόνια, η έρευνα επικεντρωνόταν στην αναζήτηση βλαστοκυττάρων μέσα στον χόνδρο, με την ελπίδα ότι αυτά θα μπορούσαν να «ξαναχτίσουν» τον ιστό. Στην περίπτωση αυτή, τα βλαστοκύτταρα δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο. Αντίθετα, τα ήδη υπάρχοντα κύτταρα του χόνδρου άλλαξαν συμπεριφορά.

Αναγέννηση μέσω επαναπρογραμματισμού κυττάρων

Αναλύοντας τη γονιδιακή δραστηριότητα μεμονωμένων κυττάρων, οι επιστήμονες είδαν ότι η γήρανση και ο τραυματισμός ωθούν πολλά κύτταρα σε μια «καταστροφική» κατάσταση, όπου παράγουν μόρια που διαλύουν τον χόνδρο. Όταν μπλοκαρίστηκε το 15-PGDH, αυτή η ισορροπία αντιστράφηκε: μειώθηκαν τα κύτταρα που συμβάλλουν στη φθορά και αυξήθηκαν εκείνα που υποστηρίζουν τη δημιουργία και συντήρηση υγιούς χόνδρου. Με απλά λόγια, τα κύτταρα δεν αντικαταστάθηκαν· επαναπρογραμματίστηκαν.

Τι δείχνουν τα πρώτα δεδομένα από ανθρώπινο χόνδρο

Για να διερευνηθεί αν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο, η ομάδα δοκίμασε το φάρμακο σε δείγματα χόνδρου από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση γόνατος. Μέσα σε μία εβδομάδα, παρατηρήθηκε μείωση των ενδείξεων φλεγμονής και αποδόμησης του ιστού, καθώς και πρώιμα σημάδια αναδόμησης της εξωκυττάριας μήτρας που δίνει στον χόνδρο τις μηχανικές του ιδιότητες.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο όπου η επιστημονική κοινότητα αναζητά θεραπείες που δεν περιορίζονται απλώς στην ανακούφιση του πόνου, αλλά στοχεύουν την ίδια την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Σήμερα, τα διαθέσιμα φάρμακα ελάχιστα επιβραδύνουν τη φθορά, ενώ η χειρουργική επέμβαση παραμένει συχνά η μόνη λύση. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοια φάρμακα που μπλοκάρουν το 15-PGDH δοκιμάζονται ήδη σε πρώιμες κλινικές μελέτες για μυϊκή αδυναμία λόγω ηλικίας, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει την αξιολόγησή τους και στις παθήσεις των αρθρώσεων.