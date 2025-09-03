Ταχεία διάγνωση αρθρίτιδας: η καινοτομία που υπόσχεται πιο άμεση θεραπεία

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Small περιγράφεται έναν νέο εργαλείο διάγνωσης που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εντοπίζονται οι διαφορετικές μορφές αρθρίτιδας. Ερευνητές από το Korea Institute of Materials Science, σε συνεργασία με το St. Mary’s Hospital στη Σεούλ, ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος μπορεί να ξεχωρίζει σε μόλις δέκα λεπτά την οστεοαρθρίτιδα από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα με ακρίβεια που ξεπερνά το 94%. Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί το αρθρικό υγρό για να δώσει άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η βασική πρόκληση της διάγνωσης

Όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News η οστεοαρθρίτιδα προκαλείται από τη φθορά του χόνδρου με την πάροδο του χρόνου, ενώ η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι αυτοάνοσο νόσημα, όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό. Μέχρι σήμερα, η διάγνωση βασιζόταν σε ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και μαγνητικές τομογραφίες, με αποτελέσματα που συχνά άφηναν αμφιβολίες. Ο νέος αισθητήρας αλλάζει τα δεδομένα, καθώς επικεντρώνεται στο αρθρικό υγρό, το οποίο λειτουργεί σαν «καθρέφτης» της κατάστασης των αρθρώσεων. Όταν υπάρχει φλεγμονή ή εκφυλισμός, η χημική του σύσταση μεταβάλλεται, προσφέροντας πολύτιμες ενδείξεις για τον τύπο της νόσου.

Η τεχνολογία πίσω από την ανακάλυψη

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ονομάζεται Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) και βασίζεται σε μια μέθοδο που ενισχύει τα σήματα φωτός που εκπέμπουν τα μόρια όταν ακτινοβολούνται με λέιζερ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και ελάχιστες ποσότητες χημικών ουσιών που λειτουργούν ως δείκτες της ασθένειας. Ο αισθητήρας είναι φτιαγμένος από νανοδομές χρυσού που με το σχήμα τους αυξάνουν την επιφάνεια επαφής με τα μόρια του υγρού, μεγιστοποιώντας την ακρίβεια. Το δείγμα απορροφάται σε ένα ειδικό χαρτί, διευκολύνοντας την εξέταση ακόμη και με πολύ μικρή ποσότητα υγρού.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ένας ειδικός αλγόριθμος ταξινομεί τα ευρήματα και αναγνωρίζει μοτίβα που αντιστοιχούν είτε στην οστεοαρθρίτιδα είτε στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επιπλέον, μπορεί να εκτιμήσει και το βαθμό σοβαρότητας της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 94%.

Προοπτικές για το μέλλον

Η αξιοπιστία της μεθόδου δοκιμάστηκε σε 120 ασθενείς, με αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις κλασικές εξετάσεις. Το γεγονός ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δέκα λεπτά την καθιστά ιδανική για χρήση σε κλινικές και νοσοκομεία, αλλά και για πιο ευρεία εφαρμογή. Αν η τεχνολογία αυτή φτάσει στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης, θα επιτρέψει στους γιατρούς όχι μόνο να κάνουν ταχύτερη διάγνωση, αλλά και να παρακολουθούν την πορεία της θεραπείας, μειώνοντας το κόστος και την ανάγκη επαναλαμβανόμενων εξετάσεων.