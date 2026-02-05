Τι είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα: Γιατί δεν εντοπίζεται εγκαίρως

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε δημόσια για την εμπειρία της με μια σπάνια νόσο, την αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, η οποία πλήττει κυρίως νέους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη. Πολλοί διάσημοι έχουν διαγνωστεί με την ίδια πάθηση όπως ο Dan Reynolds των Imagine Dragons και ο παρουσιαστής Ed Sullivan, ενώ πολλοί επαγγελματίες αθλητές έχουν επίσης μιλήσει για τη ζωή με τη νόσο και το πώς επηρέασε την καριέρα τους.

Τι είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα και πώς εκδηλώνεται

Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης ρευματική πάθηση που προσβάλλει κυρίως τη σπονδυλική στήλη και τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Σε αντίθεση με τη μηχανική οσφυαλγία, ο πόνος δεν οφείλεται σε καταπόνηση ή «λάθος κίνηση», αλλά σε φλεγμονή. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη κινητικότητα και δυσκαμψία της σπονδυλικής στήλης, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Η νόσος εκδηλώνεται με κοινά συμπτώματα που δεν προϊδεάζουν για την ύπαρξή της. Ο πόνος εμφανίζεται συνήθως χαμηλά στη μέση ή στους γλουτούς, είναι εντονότερος τη νύχτα και συνοδεύεται από πρωινή δυσκαμψία που διαρκεί πάνω από μισή ώρα. Παράδοξα, ο πόνος βελτιώνεται με την κίνηση και όχι με την ξεκούραση. Πολλοί ασθενείς νιώθουν έντονη κόπωση ή αποδίδουν τα συμπτώματα στο άγχος και την κούραση της καθημερινότητας, καθυστερώντας να ζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες 15 έως 40 ετών, συχνά όταν οι άνθρωποι είναι στο πιο παραγωγικό στάδιο της ζωής τους. Παλιότερα θεωρούνταν κυρίως ανδρική νόσος, όμως σήμερα είναι σαφές ότι προσβάλλει και τις γυναίκες, συχνά με διαφορετική κλινική εικόνα. Σημαντικό ρόλο παίζει η γενετική προδιάθεση, με το γονίδιο HLA-B27 να συνδέεται στενά με τη νόσο, χωρίς όμως να χρησιμοποιείται από μόνο του για διάγνωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας είναι η καθυστερημένη αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα συχνά αποδίδονται σε «απλό πιάσιμο» ή κακή στάση σώματος. Οι απλές ακτινογραφίες μπορεί να είναι φυσιολογικές στα πρώτα στάδια, ενώ η διάγνωση συχνά απαιτεί μαγνητική τομογραφία και εξειδικευμένη εκτίμηση από ρευματολόγο. Κάθε χρόνος καθυστέρησης, όμως, μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη βλάβη στις αρθρώσεις.

Θεραπεία: Από τα αντιφλεγμονώδη έως την άσκηση

Αν και δεν υπάρχει οριστική ίαση, οι σύγχρονες θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πορεία της νόσου. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αποτελούν συχνά την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης, ενώ σε πιο ενεργές μορφές χρησιμοποιούνται βιολογικοί παράγοντες που στοχεύουν συγκεκριμένους μηχανισμούς της φλεγμονής. Η επιλογή θεραπείας είναι εξατομικευμένη και απαιτεί στενή συνεργασία ασθενούς και γιατρού.

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η ξεκούραση δεν είναι λύση. Η κίνηση αποτελεί βασικό κομμάτι της θεραπείας. Η τακτική άσκηση, το περπάτημα, το κολύμπι και οι διατάσεις βοηθούν στη διατήρηση της ευλυγισίας και στη μείωση της δυσκαμψίας. Η σωστή στάση σώματος στην εργασία και στον ύπνο μπορεί επίσης να κάνει σημαντική διαφορά στην καθημερινή λειτουργικότητα του ασθενούς.

Πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, την εργασία και την ψυχική υγεία

Ο χρόνιος πόνος και η κόπωση δεν επηρεάζουν μόνο το σώμα. Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται στην εργασία, στις κοινωνικές δραστηριότητες και στις σχέσεις τους. Η αίσθηση ότι «κανείς δεν καταλαβαίνει» είναι συχνή. Το άγχος και τα καταθλιπτικά συμπτώματα δεν είναι σπάνια, γεγονός που καθιστά σημαντική την ψυχολογική υποστήριξη και την κατανόηση από το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον.

Επομένως είναι σαφές ότι η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα είναι μια ύπουλη νόσος, που συχνά παραμένει συγχέεται με προβλήματα των οστών και των μυών, αλλά που μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς αν διαγνωστεί εγκαίρως.