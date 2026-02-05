Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα»

Την αυτοκριτική της έκανε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σχετικά με το πώς διαχειρίζεται διάφορες υποχρεώσεις της καθημερινότητας και παραδέχθηκε ότι είναι πολύ αυστηρή με τον εαυτό της.

«Kαμιά φορά χαώνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι φορές που μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κάτι και μετά λέω «τώρα εγώ τι ξεκίνησα να κάνω;», γιατί είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι και η εμμηνόπαυση που το κάνει αυτό.

Προσπαθώ να μην είμαι πολύ αυστηρή τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα πω είναι «δεν κατάφερες αυτό, δεν το πρόλαβες, δεν έκανες εκείνο». Αυτό με κάνει να γίνομαι χειρότερη, με κάνει να γίνομαι πιο αναβλητική. Η πολλή αυστηρότητα με κάνει να αναβάλω κιόλας και αυτό κάνει φαύλο κύκλο μετά» εξήγησε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο θέμα της υγείας της: «Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα. Κάποια στιγμή αυτό έφτασε στο να επηρεάζει την καθημερινότητά μου, μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Έκανα κάποιες ειδικές εξετάσεις και μετά πήρα μια αγωγή. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση όταν διαγνώστηκα με αυτό, γιατί αρχικά φοβήθηκα μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν έχω τίποτα».

Και κατέληξε: «Έφτασα 40 για να αρχίσω να ευχαριστιέμαι τα πράγματα. Έχω κάνει 2 κύκλους ψυχοθεραπεία, μια ξεκίνησε στα 25 και άλλη μια πριν 5 χρόνια. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να αντέξω όλα τα δικαστήρια μετά το Metoo».