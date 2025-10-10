Μουρατίδης για Παπαχαραλάμπους: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί, υπάρχουν κρίσεις, δεν τα έχουμε λύσει όλα»

Ο Φάνης Μουρατίδης πέρασε το πρωινό του στο «Happy day» και αποκάλυψε τους φόβους του που έχει για τα παιδιά του, αλλά και τις κρίσεις που πέρασε και συνεχίζει να περνάει ο γάμος του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. «Είμαστε 18 χρόνια με την Άννα Μαρία. Σε αυτές τις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται. Δεν τα έχουμε λύσει, δεν είμαστε τόσο καλά προπονημένοι, ούτε είμαστε το παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν και ερωτεύθηκαν το 2007 στα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά μην τρέχεις» του MEGA.

Το… χιουμοράκι

Παλεύουμε και εμείς, στο… άθλημα είμαστε, αγωνιζόμαστε. Με τα πάνω και τα κάτω του, με τις δυσκολίες. Το θέμα είναι ποια είναι η συνισταμένη αυτού του πράγματος, είναι θετικό το πρόσημο, είναι αρνητικό;

Υπάρχουν κρίσεις και κρίσεις. Έχει κρίσεις που με το χιουμοράκι το γλιτώνεις, αλλά και κρίσεις που δεν το γλιτώνεις με το χιουμοράκι! Στις αρχές έκανα, ναι, ήμουνα τέτοιος. Δεν είμαστε όλοι ώριμοι, αυτό έρχεται στην πορεία. Αλλά αυτά είναι στάδια και στάδια. Δηλαδή στην αρχή, εντάξει, έκανες τα μουτράκια σου, πέρασε, σου δούλεψε, καλώς! Δεν σου δούλεψε, αλλάζει η τακτική. Πρέπει να είσαι και λίγο flexible. Δεν είναι -και καλά- κολλήσουμε με μούτρα, δεν θα βγάλει πουθενά αυτό».

Ο κίνδυνος μέσα στο σπίτι

Ο Μουρατίδης μοιράστηκε και τις αγωνίες που έχει σχετικά με τα παιδιά του. «Το να είσαι παρών για τα παιδιά σου είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Αλλά όχι στα 16-17, να είσαι παρών από την ηλικία 0 μέχρι όσο σου δώσει ο Θεός να είσαι δίπλα τους. Να ζεις τις στιγμές μαζί τους, γιατί αυτές τις στιγμές δεν ξαναγυρνάνε. Τα παιδιά σου είναι η πιο σημαντική επένδυση στη ζωή σου στον χρόνο!

Τα άγχη που έχουμε νομίζω ότι αλλάζουν. Στην αρχή είναι αν θα κοιμάται όταν είναι μικρό, τώρα που μεγαλώσαμε, οι περισσότερες αγωνίες σου είναι σε σχέση με το να είναι καλά, να μην συμβεί τίποτα όταν θα βγουν έξω, να μην χτυπήσουν, γιατί τόσα πράγματα ακούμε κάθε μέρα… Αλλά το βασικότερο είναι τα ναρκωτικά, οι κακές συναναστροφές, το αν θα γυρίσει, τι ώρα θα γυρίσει. Εμείς τώρα κάνουμε τις αναγωγές με τα δικά μας, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει αλλάξει ο κίνδυνος. Παλιά έκλεινες την πόρτα σου και ο κίνδυνος ήταν απ' έξω. Τώρα κλείνεις την πόρτα σου αλλά ο κίνδυνος είναι εκεί. Δηλαδή είναι στο κινητό, είναι στο διαδίκτυο.

Γενικά, οι γονείς δεν έχουν άλλο εργαλείο παρά μόνο να έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση με τα παιδιά τους. Μια πολύ καλή επικοινωνία, μια σχέση εμπιστοσύνης, να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν, ή όταν εμφανιστούν, να αντιδράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να το προλάβουμε»