Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν και η εμφάνιση του γιού του... με το σώβρακο

Μια απίθανη ιστορία αποκάλυψε ο Φάνης Μουρατίδης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» μιλώντας για την απρόσμενη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν.

«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν. Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως. Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιo είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος «πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου» και του τραγούδησα το Happy Birthday».

Και συνέχισε να εξιστορεί το περιστατικό: «Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, «τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου».

Τότε ο Φάνης Μουρατίδης χωρίς να φαντάζεται τι ακριβώς θα ακολουθήσει είπε στον γιο του να μπει στην κλήση: «Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο, αυτή η εικόνα είναι μαγική, βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, «ωχ, ο Μόργκαν».

Θυμίζουμε ότι ο διάσημος ηθοποιός είχε αποθεώσει το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη - στο οποίο πρωταγωνιστούσε μεταξύ άλλων και ο Φάνης Μουρατίδης- με ανάρτησή του στο instagram.