Φακόρυζο: Ο απλός συνδυασμός που ρυθμίζει χοληστερίνη και σάκχαρο στο αίμα

«Τι έχει το μενού σήμερα;» – «Φακόρυζο» – «Αχ, πάλι αυτό...». Ένας συνηθισμένος διάλογος ανάμεσα σε παιδιά που γκρινιάζουν και γονείς που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει υγιεινή διατροφή. Το ταπεινό φακόρυζο, όμως, είναι πολύ περισσότερα από ένα οικονομικό πιάτο. Συνδυάζει τις θρεπτικές δυνάμεις των φακών και του ρυζιού και προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, παρότι φυτικής προέλευσης. Πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φυτικές ίνες και φυλλικό οξύ, με χαμηλά λιπαρά και μηδενική χοληστερόλη, το φακόρυζο συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της κακής χοληστερίνης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για μικρούς και μεγάλους.

