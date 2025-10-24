Γιατί τα al dente ζυμαρικά κάνουν καλό στην υγεία μας

Αν και το μαγείρεμα των ζυμαρικών μοιάζει με απλή υπόθεση, οι διατροφολόγοι επιμένουν ότι ο τρόπος που τα βράζουμε έχει μεγάλη σημασία. Όταν τα ζυμαρικά παραμένουν al dente, διατηρούν περισσότερα από τα φυσικά τους συστατικά και έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Αντίθετα, το παρατεταμένο βράσιμο οδηγεί σε απώλεια πρωτεϊνών, υδατανθράκων και φυτικών ινών στο νερό, μειώνοντας τη διατροφική τους αξία.



Ανακαλύψτε πώς ο σωστός χρόνος βρασμού μπορεί να μετατρέψει ένα απλό πιάτο μακαρόνια σε σύμμαχο της υγείας σας.