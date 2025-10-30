Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων προκαλεί τριπλάσιο κίνδυνο ίνωσης του ήπατος

Ένα κοινό χημικό που χρησιμοποιείται στο στεγνό καθάρισμα φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης στο ήπαρ. Η ουσία τετραχλωροαιθυλένιο, γνωστή ως PCE, μπορεί να τριπλασιάζει τις πιθανότητες ανάπτυξης ίνωσης του ήπατος, μίας μορφής ουλώδους βλάβης που, αν προχωρήσει, οδηγεί σε ηπατική ανεπάρκεια, καρκίνο ή ακόμα και θάνατο.

Ένας κρυφός κίνδυνος στην καθημερινότητά μας

Η ηπατική νόσος συνδέεται συνήθως με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την παχυσαρκία ή ιούς. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ένα καθημερινό χημικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Liver International και διεξήχθη από το Keck Medicine της USC καταγράφει τη σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε PCE και την ανάπτυξη ίνωσης του ήπατος στους ανθρώπους.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, το PCE είναι ένα διαυγές, συνθετικό υγρό που συναντάται σε προϊόντα όπως κόλλες, καθαριστικά για λεκέδες και γυαλιστικά ανοξείδωτου χάλυβα. Εξατμίζεται εύκολα, όμως μπορεί να παραμείνει στον αέρα, το νερό και το έδαφος για μεγάλο διάστημα. Ακόμα και τα πρόσφατα καθαρισμένα ρούχα μπορούν να απελευθερώσουν μικρές ποσότητες του χημικού για μέρες.

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο έχει ήδη χαρακτηρίσει το PCE ως πιθανώς καρκινογόνο, συνδεδεμένο με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και λεμφώματα. Η νέα μελέτη προσθέτει και τη βλάβη στο ήπαρ. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της μελέτης, πρόκειται για την πρώτη έρευνα που δείχνει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα PCE στον ανθρώπινο οργανισμό και την εμφάνιση σοβαρής ίνωσης του ήπατος.

Πώς μετράται ο κίνδυνος

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από το National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), που παρακολουθεί την υγεία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος Αμερικανών. Μεταξύ 2017 και 2020, πάνω από 1.600 ενήλικες είχαν εξεταστεί για τα επίπεδα PCE στο αίμα τους. Περίπου το 7% είχε ανιχνεύσιμα ποσά, από 0,034 έως 57,5 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

Όσοι είχαν PCE στο αίμα τους ήταν πάνω από τρεις φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν ίνωση του ήπατος σε σύγκριση με όσους δεν είχαν. Η αύξηση της συγκέντρωσης σχετιζόταν άμεσα με μεγαλύτερο κίνδυνο, με κάθε επιπλέον νανογραμμάριο να αυξάνει περίπου πενταπλάσια την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης.

Σημαντικό είναι ότι οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία ή ο διαβήτης, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή τη βλάβη. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι τα υψηλότερα εισοδήματα συχνά συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης του χημικού, πιθανώς λόγω πιο τακτικού στεγνού καθαρίσματος, ενώ όσοι εργάζονται σε βιομηχανίες ή στεγνό καθάρισμα διατρέχουν μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού του από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, το PCE παραμένει σε κυκλοφορία σε περιοχές με χαλαρούς κανονισμούς και μπορεί να μολύνει το νερό. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η έκθεση στο χημικό ίσως εξηγεί γιατί κάποιοι εμφανίζουν ηπατική νόσο ενώ άλλοι όχι, ακόμα κι αν έχουν παρόμοιο τρόπο ζωής και υγεία.