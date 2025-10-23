Αναλογία μέσης προς ύψος: Τι δείχνει για την καρδιά και τον μεταβολισμό
Η αναλογία μέσης προς ύψος φαίνεται να αποτελεί έναν απλό αλλά αξιόπιστο δείκτη για την πρόγνωση καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων.
Το μεταβολικό σύνδρομο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι πολύπλοκες παθήσεις που σχετίζονται με μια σειρά διαταραχών του μεταβολισμού, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η χρόνια φλεγμονή, τα αυξημένα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων και η δυσλιπιδαιμία. Παράγοντες όπως η υπέρταση και η συγκέντρωση σπλαχνικού λίπους —η λεγόμενη κεντρική παχυσαρκία— επιταχύνουν την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, αυξάνοντας τον συνολικό κίνδυνο για την υγεία.
Δείτε πώς η μέτρηση της μέσης σε σχέση με το ύψος μπορεί να αποκαλύψει έγκαιρα κινδύνους που συχνά περνούν απαρατήρητοι.