Σύνθετοι υδατάνθρακες: Κλειδί για υγιή γήρανση στις γυναίκες

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση καλής ποιότητας υδατανθράκων και διαιτητικών ινών στη μέση ηλικία μπορεί να συμβάλει σε μακροβιότητα με υγεία, τουλάχιστον για τον γυναικείο πληθυσμό. Η «υγιής γήρανση» περιλαμβάνει καλή γνωστική και σωματική λειτουργία, σταθερή ψυχική υγεία και απουσία των 11 πιο κοινών χρόνιων νοσημάτων.

Δες πώς η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε.