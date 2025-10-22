Υγεία Διατροφή

Σύνθετοι υδατάνθρακες: Κλειδί για υγιή γήρανση στις γυναίκες

Οι γυναίκες που εντάσσουν στη διατροφή τους περισσότερους σύνθετους υδατάνθρακες θα γεράσουν υγιώς.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση καλής ποιότητας υδατανθράκων και διαιτητικών ινών στη μέση ηλικία μπορεί να συμβάλει σε μακροβιότητα με υγεία, τουλάχιστον για τον γυναικείο πληθυσμό. Η «υγιής γήρανση» περιλαμβάνει καλή γνωστική και σωματική λειτουργία, σταθερή ψυχική υγεία και απουσία των 11 πιο κοινών χρόνιων νοσημάτων.

Δες πώς η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε.

