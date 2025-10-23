Λιγότερη ζάχαρη στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, πιο υγιής καρδιά αργότερα, λέει μελέτη

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού —από τη σύλληψη μέχρι περίπου τα δύο του χρόνια— είναι καθοριστικές για τη μελλοντική του υγεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διατροφή μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη λειτουργία της καρδιάς και του μεταβολισμού. Για τον λόγο αυτό, κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί υγείας προτείνουν να αποφεύγονται τα ζαχαρούχα ποτά και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όταν τα μωρά αρχίζουν να δοκιμάζουν στερεές τροφές.

Δες πώς οι διατροφικές επιλογές στην παιδική ηλικία μπορούν να καθορίσουν την υγεία της καρδιάς για μια ολόκληρη ζωή.

