Τι ρισκάρεις πραγματικά όταν μια μύγα κάθεται στο φαγητό σου;
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν μια και μόνο οικιακή μύγα μπορεί πραγματικά να βλάψει την υγεία σου;
Ο γενετιστής και μικροβιολόγος Κέβιν Βερστρέπεν, από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Φλάνδρας και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν, εξηγεί ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήσεις: Πόσα μικρόβια μεταφέρει συνήθως μια μύγα και –το πιο σημαντικό– πόσα από αυτά αρκούν για να σε κάνουν να αρρωστήσεις;
Αν νομίζεις πως μια «αθώα» μύγα δεν μπορεί να σου κάνει κακό, διάβασε παρακάτω!