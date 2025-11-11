Τι ρισκάρεις πραγματικά όταν μια μύγα κάθεται στο φαγητό σου;

Ο γενετιστής και μικροβιολόγος Κέβιν Βερστρέπεν, από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Φλάνδρας και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λέουβεν, εξηγεί ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήσεις: Πόσα μικρόβια μεταφέρει συνήθως μια μύγα και –το πιο σημαντικό– πόσα από αυτά αρκούν για να σε κάνουν να αρρωστήσεις;

Αν νομίζεις πως μια «αθώα» μύγα δεν μπορεί να σου κάνει κακό, διάβασε παρακάτω!