Ζεσταίνεις φαγητό στα μικροκύματα; Δες τι συμβαίνει πραγματικά στα θρεπτικά του συστατικά

Από τη δεκαετία του 1960, ο φούρνος μικροκυμάτων έχει κατακτήσει τις κουζίνες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας άνεση και εξοικονόμηση χρόνου. Κι όμως, η ανησυχία παραμένει: μήπως η γρήγορη αυτή μέθοδος θέρμανσης μειώνει τη θρεπτική αξία του φαγητού σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι;

Αν θέλεις να μάθεις τι ισχύει στ’ αλήθεια και να ξεχωρίσεις τους μύθους από τα γεγονότα, συνέχισε να διαβάζεις.