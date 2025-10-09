Πώς να ξεχωρίσεις το καλό από το χαλασμένο αβοκάντο

Το αβοκάντο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης διατροφής – από τις σαλάτες μέχρι το brunch. Όμως, πίσω από τη «μόδα» του φρούτου αυτού, κρύβεται μια απλή αλλά κρίσιμη απορία: πότε είναι πραγματικά έτοιμο να το φάμε και πότε πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη; Το χρώμα του φλοιού, από το ανοιχτό πράσινο ως το βαθύ καφέ, κρύβει τη σωστή απάντηση.

Δες ποιο είναι το ιδανικό στάδιο ωρίμανσης και πώς να διαλέγεις πάντα το τέλειο αβοκάντο στο σούπερ μάρκετ.