Το μπισκότο που μπορεί να βοηθήσει στο αδυνάτισμα - Πώς «ξεγελάει» την πείνα

Ένα πρωτότυπο πείραμα από Ιταλούς ερευνητές έδειξε ότι η προσθήκη μιας φυσικής, πικρής ουσίας σε μπισκότο μαύρης σοκολάτας μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα κορεσμού. Το συστατικό αυτό, που προέρχεται από το φυτό αψιθιά (Artemisia absinthium), φαίνεται να ενεργοποιεί ορμόνες που «κόβουν» την όρεξη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία. Αν και τα αποτελέσματα βασίζονται σε μικρή ομάδα εθελοντών, το πείραμα ανοίγει τον δρόμο για νέες, πιο έξυπνες διατροφικές επιλογές.

Δες πώς ένα απλό μπισκότο μπορεί να «ξεγελάσει» την πείνα και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους χωρίς στέρηση.