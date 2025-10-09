Ξεχάστε τα vegan burger και λουκάνικα - Πώς θα ονομάζονται πλέον με απόφαση της ΕΕ

Vegan burger και λουκάνικο; Όχι πια... Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την απαγόρευση όρων που σχετίζονται με το κρέας, όπως «burger» και «λουκάνικο», για προϊόντα φυτικής προέλευσης, προκαλώντας αντιδράσεις από καταναλωτικές και περιβαλλοντικές ομάδες.

Εδώ και καιρό υπάρχει μια συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το πώς πρέπει να ονομάζονται τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Αυτά τα προϊόντα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, ωστόσο παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα πρέπει να επισημαίνονται και να προωθούνται εντός της αγοράς.

Μπορούμε να ονομάσουμε ένα μπιφτέκι με βάση τη σόγια «vegan burger»; Πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο «λουκάνικο» εάν δεν περιέχει κρέας ή μήπως τέτοιοι όροι μπερδεύουν τους καταναλωτές;

Τι αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι ονομασίες όπως burger, λουκάνικο, εσκαλόπ ή μπριζόλα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα κρέατος και όχι για τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

«Δέχομαι ότι η μπριζόλα, η κοτολέτα ή το λουκάνικο είναι προϊόντα από τις κτηνοτροφικές μας μονάδες. Τελεία και παύλα. Δεν επιτρέπονται εργαστηριακά υποκατάστατα, δεν επιτρέπονται προϊόντα φυτικής προέλευσης», δήλωσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Céline Imart (ΕΛΚ), υπεύθυνη για τον φάκελο στο Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.



Πρόσθεσε ότι αυτή η συζήτηση αφορά επίσης τη διαφάνεια και τη σαφήνεια για τους καταναλωτές, καθώς και την αναγνώριση του έργου των κτηνοτρόφων.

Αυτή η συζήτηση «σιγοψήνεται» στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετό καιρό. Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στα προϊόντα φυτικής προέλευσης να χρησιμοποιούν όρους που σχετίζονται με το κρέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία αναφέρει σαφώς ότι το προϊόν παρασκευάζεται μόνο από φυτά.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, σε πρόταση για την ενημέρωση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο όρος «κρέας» αφορά αποκλειστικά στα βρώσιμα μέρη ενός ζώου και ο όρος «προϊόντα κρέατος» αναφέρεται σε προϊόντα που προέρχονται αποκλειστικά από κρέας.



Η πρόταση εισήγαγε έναν κατάλογο 29 απαγορευμένων όρων όταν αναφέρονται σε χορτοφαγικά ή vegan προϊόντα, όπως: beef, κοτόπουλο, μπέικον, παϊδάκια, φτερούγες και στήθος.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επίσης επιχειρήσει να εισαγάγει μια παρόμοια μεταρρύθμιση το 2020 κατά τη διάρκεια συζητήσεων σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ, αλλά η πρόταση δεν εγκρίθηκε μετά από ψηφοφορία.

«Οι καταναλωτές δεν είναι ηλίθιοι»

Ένα από τα κύρια επιχειρήματα για την απαγόρευση αυτών των όρων είναι ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές, καθιστώντας ασαφές ποιο προϊόν επιλέγουν και αγοράζουν στην πραγματικότητα.



Μια έρευνα του 2020 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (BEUC) διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές, περίπου το 70%, δεν ανησυχούν για την ονομασία των χορτοφαγικών «burger» ή «λουκάνικων» εάν τα προϊόντα είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως χορτοφαγικά ή vegan.

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να απαγορεύσει τις κοινώς χρησιμοποιούμενες ονομασίες που σχετίζονται με το κρέας, όπως «burger» ή «λουκάνικα», για τις φυτικές εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε στο Euronews η Irina Popescu, υπεύθυνη πολιτικής τροφίμων στο BEUC.



Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να κάνουν τις συσκευασίες σαφείς και κατανοητές με αξιόπιστες ετικέτες, πρόσθεσε η Popescu.



Κατά τη διάρκεια της έντονης συζήτησης της Τετάρτης (08/10), ορισμένα από τα σχόλια που απευθύνονταν στους παρόντες ευρωβουλευτές ήταν «φαρμακερά».



«Μερικοί πολιτικοί εδώ στη Βουλή πιστεύουν ότι πρέπει να μην εμπιστευόμαστε την καταναλωτική πληροφορία -ότι δεν είναι σε θέση να δουν και να διαβάσουν τι πραγματικά αγοράζουν. Αν κάτι ονομάζεται vegan burger, τότε όλοι ξέρουν ότι δεν θα περιέχει κρέας», δήλωσε ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Thomas Weitz (Πράσινοι).

Αν δεν είναι γάλα, τότε είναι «ρόφημα»

Τετρακόσιοι οργανισμοί υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την άρση της απαγόρευσης 29 όρων που σχετίζονται με το κρέας για προϊόντα φυτικής προέλευσης.



Η επιστολή καλεί την ΕΕ να τηρήσει νομικά προηγούμενα που διασφαλίζουν τη διαφανή και φιλική προς τον καταναλωτή επισήμανση και να υποστηρίξει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα προωθώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού, με σαφώς επισημασμένες φυτικές επιλογές που ενδυναμώνουν τις επιλογές των καταναλωτών και ενθαρρύνουν τη φιλική προς το κλίμα και υγιεινή διατροφή.



Το νομικό προηγούμενο που αναφέρεται στην επιστολή είναι μια περσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατασκευαστές τροφίμων να χρησιμοποιούν ετικέτες που παραδοσιακά συνδέονται με το κρέας σε χορτοφαγικά τρόφιμα, εφόσον οι ετικέτες περιγράφουν σαφώς τι περιέχουν τα προϊόντα.

Ωστόσο, ένα παρόμοιο νομικό ζήτημα προέκυψε το 2017, όταν το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ ασχολήθηκε με τη χρήση όρων που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα για φυτικά προϊόντα, όπως η σόγια και τα ροφήματα βρώμης.

Στην υπόθεση αυτή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μόνο προϊόντα που περιέχουν πραγματικά γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούσαν να χρησιμοποιούν όρους όπως γάλα, βούτυρο ή γιαούρτι, με αποτέλεσμα οι φυτικές εναλλακτικές λύσεις να χαρακτηρίζονται ως «ροφήματα» στα ευρωπαϊκά ράφια.



Το κείμενο του Κοινοβουλίου πρέπει ακόμη να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από όλα τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές διαφωνίες, καθώς το ζήτημα συζητείται και στο εσωτερικό της ΕΕ σε αρκετές χώρες.