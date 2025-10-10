Έξι φυτικά τρόφιμα που βοηθούν τους άνδρες να καθυστερήσουν τη γήρανση

Το πράσινο τσάι, ο κουρκουμάς και τα μούρα δεν είναι απλώς υγιεινές επιλογές — μπορεί να λειτουργούν σαν «φρένο» στο βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Νέα έρευνα δείχνει ότι έξι συγκεκριμένες τροφές φυτικής προέλευσης μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης στους άνδρες, ενισχύοντας τη φυσική άμυνα των κυττάρων.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Aging Journal, εντόπισε ότι αυτές οι τροφές περιέχουν ουσίες γνωστές ως «μεθυλιωτικά προσαρμογόνα» — φυσικές ενώσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων και συμβάλλουν στη μείωση της λεγόμενης επιγενετικής ηλικίας. Με πιο απλά λόγια, βοηθούν τα κύτταρα να παραμένουν «νεότερα» από τη χρονολογική ηλικία του ατόμου.

Δες ποιες τροφές συμβάλλουν σε πιο «νεανικά» κύτταρα και πώς μπορείς να τις εντάξεις στη διατροφή σου.