Αυτό είναι το φρούτο που ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με νέα επιστημονική οδηγία

H δυσκοιλιότητα είναι ένα επίμονο πρόβλημα για εκατομμύρια ανθρώπους και επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση, την ενέργεια και την καθημερινότητα. Νέα επιστημονική οδηγία από το King’s College London αλλάζει τα δεδομένα: το ακτινίδιο, το ταπεινό φρούτο που πολλοί υποτιμούν, φαίνεται να είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να ανακουφιστεί το έντερο χωρίς φάρμακα .

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Neurogastroenterology and Motility παρουσίασε για πρώτη φορά επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες για τη διατροφή των ενηλίκων με χρόνια δυσκοιλιότητα. Μέχρι σήμερα, η πιο συνηθισμένη συμβουλή ήταν να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες. Όμως, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό βοηθά ουσιαστικά στη συγκεκριμένη πάθηση.

Η δυσκοιλιότητα και οι αιτίες της

Η δυσκοιλιότητα είναι πολύ πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε, αναφέρει το IFL Science. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν – από 1% έως και 80% του πληθυσμού σύμφωνα με ορισμένες έρευνες – αλλά ο μέσος όρος δείχνει πως περίπου το 16% των ενηλίκων στον κόσμο υποφέρει από το πρόβλημα, με τα ποσοστά να αυξάνονται στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής. Εκτός από τη δυσφορία και τη μειωμένη ενέργεια, η χρόνια δυσκοιλιότητα μπορεί να οδηγήσει σε αιμορροΐδες, ραγάδες ή ακόμα και σε περιπτώσεις «κοπρόστασης», όπου η συσσώρευση σκληρών κοπράνων προκαλεί απόφραξη, έντονο πόνο και μπορεί να τόσο σοβαρή που να απαιτεί ιατρική παρέμβαση.

Η φυσιολογική συχνότητα των κενώσεων διαφέρει από άτομο σε άτομο — από τρεις φορές τη μέρα μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα. Όμως όταν ο ρυθμός αυτός διαταραχθεί, ο οργανισμός γίνεται πιο «τεμπέλης» και το έντερο χάνει τη φυσική του κινητικότητα.

Το ακτινίδιο στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Οι νέες διατροφικές οδηγίες έφεραν μια έκπληξη: το φρούτο που φαίνεται να προσφέρει τη μεγαλύτερη ανακούφιση είναι το ακτινίδιο. Εκτός από τις φυτικές του ίνες, περιέχει ένζυμα και φυσικά συστατικά που διεγείρουν το πεπτικό σύστημα, βοηθώντας την ομαλή λειτουργία του εντέρου χωρίς ερεθισμούς. Και ναι — η φλούδα του μπορεί να καταναλωθεί, προσφέροντας επιπλέον φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Η έρευνα υποδεικνύει επίσης ότι και άλλες τροφές, όπως το ψωμί σίκαλης και τα νερά με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, συμπληρώματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικά από όσο πιστευόταν.

Οι ειδικοί προτείνουν να δοκιμάζουμε φυσικές επιλογές όπως το ψύλλιο (ένα φυτικό συμπλήρωμα που διογκώνεται στο έντερο και διευκολύνει τη διέλευση των κοπράνων) και το οξείδιο του μαγνησίου, που ενισχύει τη φυσική κινητικότητα του εντέρου. Επίσης, συγκεκριμένα προβιοτικά στελέχη φαίνεται να βοηθούν στην αποκατάσταση της μικροχλωρίδας του εντέρου και στη ρύθμιση των κενώσεων.

Μια νέα εποχή στη διατροφική καθοδήγηση

Αυτή είναι πρώτη φορά που οι ειδικοί έχουν στα χέρια τους σαφείς, τεκμηριωμένες οδηγίες για τη διατροφική διαχείριση της δυσκοιλιότητας. Αυτό σημαίνει ότι γιατροί και ασθενείς μπορούν πλέον να βασίζονται σε αποδεδειγμένες στρατηγικές και όχι σε «συμβουλές» χωρίς επαρκή στοιχεία. Η νέα αυτή γνώση δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά δίνει ελπίδα για μια πιο φυσική, αποτελεσματική και ασφαλή προσέγγιση.