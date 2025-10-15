Λεμόνι: Το φυσικό μυστικό για ενέργεια, αποτοξίνωση και γεύση

Το λεμόνι δεν είναι απλώς ένα άρωμα στην κουζίνα, αλλά ένα πραγματικό «ελιξίριο» για τον οργανισμό. Πλούσιο σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και ευεργετικά ένζυμα, συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, στη ρύθμιση της πέψης και στην αποτοξίνωση του σώματος. Ακόμη κι αν η ξινή του γεύση δεν είναι για όλους, υπάρχουν εύκολοι τρόποι να το εντάξουμε καθημερινά στη διατροφή μας — από το νερό με λεμόνι μέχρι τις πιο απλές συνταγές μαγειρικής.

Ανακαλύψτε πώς να εντάξετε το λεμόνι στην καθημερινή σας ρουτίνα και να αποκομίσετε όλα τα οφέλη του φυσικού αυτού ελιξιρίου.