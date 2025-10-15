Η μοναξιά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Είναι μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής. Η μοναξιά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποί εξελίσσεται σε σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς συνδέεται με κατάθλιψη, άγχος, αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών και πρόωρη θνησιμότητα.

Μια νέα μελέτη μάλιστα, συνδέει την μοναξιά με αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς, όταν νιώθουν μοναξιά ή κοινωνική απομόνωση φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου - τόσο από καρκίνο όσο και από άλλες αιτίες.



Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό BMJ Oncology, η μοναξιά ή η κοινωνική απομόνωση συσχετίστηκε με 34% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 11% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από καρκίνο.



Η καναδική ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από 16 παλαιότερες δημοσιευμένες μελέτες που κάλυπταν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άτομα με καρκίνο στον Καναδά, την Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Αυτά τα ευρήματα συλλογικά υποδηλώνουν ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του καρκίνου πέρα από τους παραδοσιακούς βιολογικούς και θεραπευτικούς παράγοντες», δήλωσαν οι ερευνητές.

Πώς επιδρά η μοναξιά στον οργανισμό

Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά σχετίζονται, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά απομονωμένοι όταν δεν έχουν σχέσεις ή επαφή με άλλους. Θεωρούνται μοναχικοί όταν αισθάνονται μόνοι, αποσυνδεδεμένοι ή απομακρυσμένοι από τους άλλους.



Οι ερευνητές δήλωσαν ότι βιολογικά, η μοναξιά θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίδραση στο στρες που βλάπτει το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλεί φλεγμονή, επιδεινώνοντας την ασθένεια ενός ασθενούς με καρκίνο.



Ο καρκίνος μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, για παράδειγμα εάν αισθάνονται ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν καταλαβαίνουν τι περνούν ή εάν αισθάνονται κόπωση και θόλωση του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα της θεραπείας, όπως αναφέρει το Euronews.



Η ανάλυση έχει ορισμένους περιορισμούς, καθώς οι μελέτες που περιελάμβανε χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους και εξέτασαν διαφορετικά αποτελέσματα, ενώ άγνωστοι παράγοντες θα μπορούσαν επίσης να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα.



Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορούν να βλάψουν την υγεία των ανθρώπων. Προηγούμενη έρευνα έχει διαπιστώσει ότι μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη τύπου 2, άνοιας, κατάθλιψης και άγχους, καθώς και αυτοκτονικών συμπεριφορών.

Αύξηση στα κρούσματα καρκίνου

Η μελέτη έρχεται επίσης εν μέσω μιας αύξησης του παγκόσμιου φορτίου του καρκίνου. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων καρκίνου παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 75% έως το 2050, με τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα να επηρεάζονται περισσότερο λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της γήρανσης.

Τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την υποστήριξη της ψυχικής ευεξίας των ασθενών με καρκίνο, ανέφεραν οι ερευνητές.



Ζήτησαν επίσης πιο αυστηρές μελέτες για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα και να «ενημερώσουν την ανάπτυξη στοχευμένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στη φροντίδα του καρκίνου».