Η αύξηση στα κρούσματα καρκίνου συνδέεται με την παχυσαρκία - «Καμπανάκι» από παγκόσμια μελέτη

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει νέα παγκόσμια μελέτη, σύμφωνα με την οποία η αύξηση στα κρούσματα καρκίνου στις νεότερες ηλικίες, συνδέεται με την παχυσαρκία.

Οι διαγνώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς, του μαστού, του παχέος εντέρου, των νεφρών και του ενδομητρίου αυξάνονται παγκοσμίως, με τον καρκίνο του παχέος εντέρου να αυξάνεται ταχύτερα σε άτομα κάτω των 50 ετών.

Μια νέα παγκόσμια μελέτη διαπίστωσε ότι τα κρούσματα καρκίνου αυξάνονται μεταξύ των νεότερων πληθυσμών σε ολόκληρο τον πλανήτη - με μεγάλο μέρος της αύξησης να συνδέεται με την παχυσαρκία.



Η αύξηση δεν περιορίζεται σε άτομα κάτω των 50 ετών, καθώς παρόμοιες ανοδικές τάσεις παρατηρούνται και στις μεγαλύτερες γενιές.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine, εξέτασε δεδομένα για τον καρκίνο από 42 χώρες σε πέντε ηπείρους μεταξύ 2003 και 2017.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν 13 τύπους καρκίνου που προηγουμένως αναφέρονταν ότι αυξάνονταν σε νεότερους ενήλικες.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι αρκετοί καρκίνοι γίνονται πράγματι πιο συνηθισμένοι σε ενήλικες ηλικίας 20 έως 49 ετών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο καρκίνος του θυρεοειδούς, του μαστού, του παχέος εντέρου, των νεφρών, του ενδομητρίου και η λευχαιμία - όλοι εκ των οποίων παρουσίασαν αυξανόμενα ποσοστά σε περισσότερες από τα 3/4 των χωρών που μελετήθηκαν.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς παρουσίασε τις πιο απότομες αυξήσεις, με μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 3,57%, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του νεφρού (2,21%) και του ενδομητρίου (1,66%).

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ένας από τους πιο ευρέως διαδεδομένους καρκίνους πρώιμης έναρξης, αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 1,45% ετησίως μεταξύ των νεότερων ενηλίκων. Ενώ τα ποσοστά αυξήθηκαν τόσο για τους νεότερους όσο και για τους μεγαλύτερους ενήλικες για τους περισσότερους καρκίνους, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελούσε εξαίρεση.

Σε σχεδόν το 70% των χωρών, οι νέες διαγνώσεις αυξήθηκαν ταχύτερα στους νεότερους ενήλικες από ό,τι στους ηλικιωμένους πληθυσμούς.

Η μελέτη, που παρουσίασε το Euronews, σημείωσε ότι η ανοδική τάση σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινοί υποκείμενοι παράγοντες, όπως η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας, οι αλλαγές στη διατροφή και η χρήση αντιβιοτικών.

Ο καρκίνος εξακολουθεί να «χτυπά» τους ηλικιωμένους



Ενώ τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανησυχία για τους καρκίνους πρώιμης έναρξης, οι ερευνητές προειδοποίησαν να μην επικεντρώνονται οι προσπάθειες πρόληψης αποκλειστικά σε νεότερους ενήλικες. Παρά την ταχεία αύξηση ορισμένων μορφών καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων παραμένει πολύ υψηλότερος στους ηλικιωμένους πληθυσμούς.

Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 50.000 γυναίκες κάτω των 50 ετών διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού το 2022 - σε σύγκριση με περισσότερες από 210.000 μεταξύ εκείνων άνω των 50 ετών.

Τα τελευταία ευρήματα «μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό μελλοντικών ερευνητικών και κλινικών προτεραιοτήτων, όπως η ανάγκη για ειδικές στρατηγικές θεραπείας και ανάγκες υποστηρικτικής φροντίδας για νεότερους ασθενείς με καρκίνο», καταλήγει η έκθεση.

Αυξάνονται τα κρούσματα ή οι διαγνώσεις;

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο μπορεί να οφείλεται στην υπερδιάγνωση και όχι σε μια πραγματική αύξηση της νόσου.



Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine και οι ερευνητές εξέτασαν τους οκτώ καρκίνους με την ταχύτερα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης - θυρεοειδής, πρωκτός, νεφρός, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, ενδομήτριο, πάγκρεας και μυέλωμα - σε ενήλικες κάτω των 50 ετών.

Διαπίστωσαν ότι ενώ οι διαγνώσεις αυτών των καρκίνων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1992, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν παραμείνει αξιοσημείωτα σταθερά. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των αναφερόμενων κρουσμάτων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξημένη ανίχνευση και την υπερδιάγνωση, παρά μια πραγματική αύξηση των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών.

Οι συγγραφείς της μελέτης προειδοποίησαν ότι η παρουσίαση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο ως επιδημίας ενέχει τον κίνδυνο υπερβολής του προβλήματος και μπορεί να έχει ακούσιες συνέπειες.

Οι περιττές διαγνώσεις, για παράδειγμα, μπορούν να επιβάλουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά και οικονομικά βάρη στους ασθενείς, υποβάλλοντας κατά τα άλλα υγιείς νεαρούς ενήλικες σε επεμβατικές θεραπείες και μακροχρόνια παρακολούθηση που στην πραγματικότητα δεν βελτιώνουν την υγεία τους.