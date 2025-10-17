Η φράση που οι πιο έξυπνοι άνθρωποι δεν φοβούνται να πουν

Σε μια εποχή όπου όλοι επιδιώκουν να φαίνονται ενημερωμένοι για τα πάντα, χρειάζεται γενναιότητα για να παραδεχθεί κανείς: «Δεν το ξέρω». Παρότι ακούγεται απλό, είναι μια φράση που οι περισσότεροι αποφεύγουν, θεωρώντας την υποτιμητική. Οι έρευνες δείχνουν όμως ότι οι πραγματικά έξυπνοι και σκεπτόμενοι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν συχνότερα, γιατί γνωρίζουν πως η αναγνώριση των ορίων της γνώσης τους είναι το πρώτο βήμα για να τη διευρύνουν.

