Υπάρχει ένας τρόπος να αποφύγεις την στυτική δυσλειτουργία, αλλά δεν θα σου αρέσει

Η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί ένα πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον κόσμο και συχνά αντιμετωπίζεται με φάρμακα που υπόσχονται άμεση δράση. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως η λύση μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά, στο πιάτο μας. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας που δημοσιεύεται στο Journal of Nutrition, μια διατροφή βασισμένη σε φυτικές, φυσικές τροφές φαίνεται να βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία και να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας. Με απλά λόγια, ό,τι ωφελεί την καρδιά, ωφελεί και την ερωτική ζωή.

Η σχέση αγγείων και στύσης

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, η στυτική δυσλειτουργία συνδέεται με πολλούς παράγοντες — από ορμονικές μεταβολές μέχρι ψυχολογική πίεση και χρόνιες παθήσεις. Ο βασικότερος, όμως, είναι η κατάσταση των αρτηριών. Για να υπάρξει στύση, χρειάζεται καλή ροή αίματος. Αν οι αρτηρίες είναι φραγμένες ή σκληρές, η πίεση δεν επαρκεί. Κάτι σαν ένα υδραυλικό πρόβλημα: όταν οι «σωλήνες» δεν λειτουργούν, τίποτα δεν δουλεύει όπως πρέπει.

Σημαντικό ρόλο έχει και το ενδοθήλιο, το λεπτό στρώμα που καλύπτει το εσωτερικό των αγγείων. Αυτό παράγει μονοξείδιο του αζώτου, μια ουσία που χαλαρώνει τα αγγεία και επιτρέπει τη ροή του αίματος. Αν το ενδοθήλιο πάψει να λειτουργεί σωστά — όπως συμβαίνει όταν η διατροφή είναι γεμάτη κορεσμένα λίπη, επεξεργασμένα τρόφιμα και χοληστερόλη — η διαδικασία διακόπτεται. Οι πλάκες που δημιουργούνται στα αγγεία (αθηροσκλήρωση) στενεύουν τη ροή του αίματος και καθιστούν τη στύση δύσκολη ή αδύνατη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι αρτηρίες του πέους είναι μικρότερες από εκείνες της καρδιάς, γεγονός που σημαίνει ότι η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελέσει πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για καρδιολογικά προβλήματα όπως εμφράγματα ή εγκεφαλικά.

Πώς βοηθούν οι φυτικές τροφές

Εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος των φυτικών τροφών. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια και ξηρούς καρπούς βελτιώνει τη λειτουργία των αγγείων, μειώνει τη φλεγμονή και ενισχύει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου. Οι τροφές αυτές δεν περιέχουν χοληστερόλη και είναι γεμάτες φυτικές ίνες που συμβάλλουν στη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης, απομακρύνοντάς τη από τον οργανισμό.

Παράλληλα, μια τέτοια διατροφή αλλάζει και το μικροβίωμα του εντέρου. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν συχνά κόκκινο κρέας, αυγά ή ψάρια παράγουν μια ουσία που λέγεται ΤΜΑΟ, η οποία βλάπτει το ενδοθήλιο. Αντίθετα, όσοι ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή έχουν λιγότερα βακτήρια που δημιουργούν αυτή την τοξική ουσία, προστατεύοντας έτσι την υγεία των αγγείων τους.

Οι φυτικές τροφές παρέχουν επίσης τα βασικά «υλικά» για τη δημιουργία μονοξειδίου του αζώτου. Τα φυλλώδη λαχανικά και τα παντζάρια είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα, ενώ οι ξηροί καρποί και οι σπόροι περιέχουν αργινίνη και κιτρουλίνη — αμινοξέα που ενισχύουν την αγγειακή χαλάρωση. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη ροή αίματος και πιο ισχυρή στύση, χωρίς φάρμακα.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν προτείνει απαραίτητα να γίνει κανείς αυστηρά vegan. Ακόμη και μια μερική στροφή προς φυτικές τροφές φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα. Η μεσογειακή διατροφή, που βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και μικρές ποσότητες ψαριών ή πουλερικών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ισορροπημένης και ωφέλιμης προσέγγισης.