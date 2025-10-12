Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες – Δικαιούχοι, κριτήρια

Εφεξής, από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο, θα δίνεται μόνιμη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε χιλιάδες συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες στην Ελλάδα. Η νέα ρύθμιση με το εν λόγω επίδομα εντάσσεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και στοχεύει στη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ;

- Συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (γήρατος, χηρείας, αναπηρίας).

- Συνταξιούχοι του Δημοσίου και ένστολοι.

- Άτομα με προνοιακά επιδόματα.

- Ευάλωτες ομάδες με χαμηλό εισόδημα ή αναπηρία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Ηλικία: Πρέπει να έχεις συμπληρώσει τα 65 έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

- Εισόδημα: Έως 14.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, έως 26.000 ευρώ για ζευγάρια ή συμβιούντες.

Περιουσιακά κριτήρια

- Έως 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία για άγαμους.

- Έως 300.000 ευρώ για έγγαμους / συμβιούντες.

Ποιες ομάδες περιλαμβάνονται

- Δικαιούχοι Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ΟΠΕΚΑ).

- Άτομα με αναπηρία με προνοιακά επιδόματα.

- Συνταξιούχοι ΟΓΑ με βασική σύνταξη & αναπηρία.

- Δικαιούχοι επιδομάτων νόσου ή εξωϊδρυματικής φροντίδας.

- Γονείς που φροντίζουν ΑμεΑ σε ειδικά προγράμματα.

Είναι το επίδομα φορολογήσιμο;

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, τράπεζες.

Αν πληροίς τα κριτήρια από πολλές κατηγορίες, λαμβάνεις το επίδομα μόνο μία φορά.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα;

Η καταβολή γίνεται κάθε Νοέμβριο, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025. Το ποσό θα κατατίθεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Τι πρέπει να κάνεις

Καμία αίτηση δεν απαιτείται. Το επίδομα δίνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών ταμείων. Απλά, φρόντισε τα στοιχεία σου να είναι ενημερωμένα – ιδιαίτερα το IBAN και τα εισοδηματικά δεδομένα στη φορολογική δήλωση.

Εν κατακλείδι, η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο αποτελεί ουσιαστική βοήθεια για τους συνταξιούχους και όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι απλή, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις.