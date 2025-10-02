Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν το «250άρι» του Νοεμβρίου και ποιοι μένουν εκτός

Συνταξιούχους δύο «ταχυτήτων» διαμορφώνει η νέα μόνιμη παροχή των 250 ευρώ. Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος, θα δώσει μια «ανάσα» σε όσους πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αφήνει εκτός μεγάλη μερίδα δικαιούχων, παρά τις αρχικές προσδοκίες.

Δικαιούχοι της παροχής είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη (γήρατος ή θανάτου) τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και που πληρούν σωρευτικά:

- Ηλικία: έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

- Εισόδημα: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενο & απαλλασσόμενο, πραγματικό & τεκμαρτό) έως 14.000 € για άγαμο ή 26.000 € για έγγαμο/μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί περίπου έως 1.167 € προ φόρου για άγαμο και 2.166 € προ φόρου για ζευγάρι.

- Περιουσία: συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (με βάση την πράξη ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς) έως 200.000 € για άγαμο και έως 300.000 € για έγγαμο/μέρος συμφώνου συμβίωσης.



Η καταβολή γίνεται χωρίς υπουργική απόφαση ή διαδικασία υποβολής αίτησης: η διοίκηση αντλεί τα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων (συντάξεις, δηλώσεις εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και πιστώνει το ποσό.

Ποιοι μένουν εκτός

Εκτός ενίσχυσης μένουν όσοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμη κι αν λαμβάνουν κύρια σύνταξη. Αν το όριο ηλικίας συμπληρωθεί μέσα στο 2025, το επίδομα θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026.



Όσοι υπερβαίνουν τα οικονομικά ή περιουσιακά όρια επίσης θα χάσουν την ενίσχυση φέτος. Ειδικά εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να «περάσουν» το πλαφόν λόγω προσμέτρησης των αποδοχών εργασίας στο οικογενειακό εισόδημα.



Την έξτρα παροχή θα χάσουν, επίσης, όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 και το δηλωθέν εισόδημα τους ανέβηκε πάνω από τα όρια, ακόμη κι αν η μηνιαία σύνταξη είναι χαμηλότερη, καθώς και οι εν αναμονή συνταξιούχοι.



Αντίθετα από αυτό το γύρο πληρωμής εντάσσονται κανονικά συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν παροχή και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος του ΕΦΚΑ. Αν κάποιος, φυσικά, ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, λαμβάνει μία ενίσχυση.

Τι να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η ημερομηνία-«κλειδί» είναι ο Σεπτέμβριος (πρέπει να έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη τότε) και ο έλεγχος ηλικίας γίνεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους.



Το εισόδημα εξετάζεται οικογενειακά και είναι συνολικό (περιλαμβάνει μισθώματα, τόκους, αναδρομικά, κ.λπ.).

Η αξία ακινήτων κρίνεται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς, ενώ η πίστωση των 250 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Νοεμβρίου, απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς αίτηση. Όσοι δεν το δουν στον λογαριασμό τους και εκτιμούν ότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να ελέγξουν:

ηλικία/ημερομηνία συμπλήρωσης 65, ύψος οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους (συμπεριλαμβανομένων αναδρομικών και τυχόν αποδοχών εργασίας), αξία ακίνητης περιουσίας βάσει ΕΝΦΙΑ.

Εφόσον υπάρχει προφανής ασυμφωνία (π.χ. λάθος στον ΑΦΜ συζύγου/ΜΣΣ στη δήλωση ή εκκρεμότητα σε αναδρομικά), η διόρθωση γίνεται μέσω της συνήθους φορολογικής διαδικασίας/δηλώσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών ΕΦΚΑ - ΑΑΔΕ.