e-ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο ανακοινώθηκαν σήμερα, Παρασκευή (3/10) από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: