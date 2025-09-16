Συντάξεις: Διπλή «ανάσα» από το 2026 με αυξήσεις και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Αυξήσεις της τάξης του 2,35% φέρνει το 2026 για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις προβλέψεις που βασίζονται στον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ακριβές ποσοστό θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του έτους, ωστόσο ήδη διαφαίνεται ότι όλοι οι συνταξιούχοι –περίπου 2,5 εκατομμύρια– θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους.

Πώς επηρεάζονται όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ιδιαίτερη κατηγορία παραμένουν οι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός αυξήσεων τα προηγούμενα τρία χρόνια. Για αυτούς προβλέπεται σταδιακή ένταξη: το 2026 θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,18%), ενώ από το 2027 –οπότε και η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως– θα απολαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο του 2026 δεν θα υπάρχει κανένας συνταξιούχος που να μη λάβει έστω ένα μέρος αύξησης. Όσο μικρότερη είναι η προσωπική διαφορά, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το καθαρό όφελος, με τους περισσότερους να βλέπουν ουσιαστικές ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Παραδείγματα αυξήσεων

Συνταξιούχος με εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο 823 ευρώ θα δει συνολικό ετήσιο όφελος 464 ευρώ, ή 357 ευρώ αν έχει προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχος με εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό 1.080 ευρώ θα έχει συνολικά 593 ευρώ καθαρά, που περιορίζονται σε 462 ευρώ αν υπάρχει προσωπική διαφορά.

Για εισόδημα 20.000 ευρώ και καθαρό 1.460 ευρώ, το όφελος φθάνει τα 576 ευρώ (388 ευρώ με προσωπική διαφορά).

Σε υψηλότερες κατηγορίες, όπως τα 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα (καθαρό 1.693 ευρώ), η ενίσχυση αγγίζει τα 697 ευρώ, ή 489 ευρώ με προσωπική διαφορά.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Οι μικροσυνταξιούχοι με ποσά έως 500 ευρώ θα δουν αυξήσεις της τάξης των 12 ευρώ, ενώ οι μέσες συντάξεις –από 1.300 έως 1.700 ευρώ– θα έχουν όφελος 32 έως 42 ευρώ τον μήνα. Για τις υψηλότερες συντάξεις, τα λεγόμενα «ρετιρέ», η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 55 ευρώ τον μήνα.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026 και θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας τα 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028 και 106 εκατ. ευρώ το 2029.

Τι είναι η προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όταν συγκρίθηκε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με το ποσό που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν ο νέος τρόπος υπολογισμού.

Έτσι, όσοι έπαιρναν υψηλότερη σύνταξη διατήρησαν τη διαφορά αυτή, με αποτέλεσμα να μην ωφελούνται από τις γενικές αυξήσεις. Από το 2027, η διαφορά αυτή παύει να υφίσταται και όλοι οι συνταξιούχοι θα ακολουθούν ενιαία πορεία αυξήσεων.

Με λίγα λόγια, το 2026 θα είναι η χρονιά που όλοι οι συνταξιούχοι, χωρίς εξαίρεση, θα δουν αυξημένα εισοδήματα, με τους μεγαλύτερους κερδισμένους να είναι όσοι έχουν πολλά χρόνια «παγωμένες» συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς.