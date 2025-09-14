Πόσες αυξήσεις θα έχουν οι συνταξιούχοι το 2026 — Αναλυτικά παραδείγματα

Νέα δεδομένα φέρνει η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κι αυτό, γιατί από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι -τελικά- οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους — ακόμη και όσοι έχουν προσωπική διαφορά.

Η αύξηση αυτή θα κυμαίνεται μεταξύ 1,1% και 2,5%, ανάλογα με τον συνδυασμό πληθωρισμού και μεταβολής ΑΕΠ. Το 2027, έτος πλήρους κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, ολόκληρη η ενίσχυση αυτή θα εφαρμοστεί εξίσου σε όλους.

Πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση

Η αύξηση «κλειδώνει» στο τέλος του 2025 σύμφωνα με τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Από το 2026, όλοι θα λάβουν τουλάχιστον με το ήμισυ του ποσοστού αύξησης, ακόμη και με προσωπική διαφορά.

Όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά , θα λάβουν την πλήρη αύξηση στο τέλος του 2026. Από το 2027 και μετά, η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως και η αύξηση αποδίδεται κατά 100%.

Πρακτικά παραδείγματα

Ποιοι θα πάρουν το 100% της αύξηση από το 2026

Όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά

Όσοι τη μηδένισαν εντός του 2025

Αυτοί παίρνουν ολόκληρη την αύξηση του 2026

Ποιοι θα πάρουν το 100% της αύξησης από το 2026

Παράδειγμα

Συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη 1.120€

και μηδενική προσωπική διαφορά

και μηδενική προσωπική διαφορά Με αύξηση 2,7% θα λάβει επιπλέον 30,24€

Νέα σύνταξη ➡️ 1.150,24€

Ποιοι θα πάρουν 50,01% έως 99,9% της αύξησης

➡️ Όσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς

➡️ Το υπόλοιπο δεν ξεπερνά

το 50% της αύξησης

✅ Αυτοί παίρνουν αναλογία μεγαλύτερη

του 50% ανάλογα με τη διαφορά

Παράδειγμα:

Συνταξιούχος με καθαρή

σύνταξη 1.070€ και προσωπική διαφορά 10€

Αύξηση 2,8% ➡️ +30€

Υπόλοιπο διαφοράς μικρότερο

από το 50% της αύξησης

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα

λάβει το 67% της αύξησης, δηλαδή 20 ευρώ.

Ποιοι θα πάρουν το 50% της αύξησης

Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά

και η αύξηση δεν φτάνει να την καλύψει κατά 50%.

🟡 Θα πάρουν μόνο το 50% της αύξησης

Παράδειγμα:

Συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη

1.879€ και προσωπική διαφορά 315€

Αύξηση 2,7% ➡️ +51€

Η προσωπική διαφορά του συγκεκριμένου συνταξιούχου είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση.

Έτσι το 2026 θα λάβει μόνο το

50% της αύξησης, δηλαδή επιπλέον 25,5 ευρώ.

Ποσοστό ενσωμάτωσης της αύξησης

Η ενίσχυση, λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις εξαρτάται από τη σχέση της αύξησης με την προσωπική διαφορά:

Αν η αύξηση είναι 30 € και η προσωπική διαφορά 10 €, το καθαρό όφελος είναι 20 € (67% ενσωμάτωσης).

Αν η διαφορά είναι 5 €, το καθαρό όφελος θα είναι 25 € καθαρά (83% ενσωμάτωση).

Σε περίπτωση που η διαφορά είναι σημαντικά μεγαλύτερη (π.χ. 100 €), ο συνταξιούχος θα λάβει το 50% της αύξησης, ενώ η διαφορά θα παραμείνει — μέχρι την κατάργησή της το 2027.

Συνολικά, υπάρχουν 671.586 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά:

279.970 με σύνταξη 1.000–1.500 €/μήνα

228.548 με σύνταξη 500–1.000 €

141.139 με σύνταξη κάτω από 500 €

Στους περισσότερους (159.148 άτομα), η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 100–200 €, και θα απαιτούνταν έως 6 χρόνια για να εξαντληθεί με τον τρέχοντα ρυθμό αύξησης. Σε 64.060 συνταξιούχους με διαφορά πάνω από 300 €, απαιτούνται έως 10 χρόνια.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνουν ότι το νέο σχέδιο για τις συντάξεις εξασφαλίζει τουλάχιστον μια έστω μισή αύξηση από το 2026 σε όλους τους δικαιούχους. Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μέσα σε δύο χρόνια εξασφαλίζει οριζόντια κατανομή του οφέλους και ασφάλεια για τους συνταξιούχους.