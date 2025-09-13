Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 θα πληρωθούν σε λίγες ημέρες, επομένως σιγά-σιγά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτώβριου 2025

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025 των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (δηλαδή συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα (για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς).

Ακόμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025 των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και τις κύριες και επικουρικές του Δημοσίου.

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα με το ΑΜΚΑ ή άλλη επιμέρους κατηγορία. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, καθώς τα χρήματα συνήθως εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.