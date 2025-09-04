ΔΕΘ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ. - Πώς θα κινηθεί το μετρό

Σε «φρούριο» θα μετατραπεί η Θεσσαλονίκη λόγω της Διεθνούς Έκθεσης, με τα μέτρα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί από την Ελληνική Αστυνομία να είναι δρακόντεια.

Drones, θωρακισμένα και 3.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για τη «φρούρηση» της συμπρωτεύουσας.

Μέσα στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται πολλά drones, θωρακισμένα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και δύναμη χιλιάδων αστυνομικών, τα οποία θα αναπτυχθούν από την Παρασκευή και θα διαρκέσουν έως το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού τη βραδιά των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο της δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και μετακίνηση διμοιριών από την Αθήνα αλλά και από γειτονικούς με τη Θεσσαλονίκη νομούς προκειμένου η αστυνομική δύναμη που θα επιχειρεί στην πόλη να φτάσει τους 2.500-3000 αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thestival, στη φετινή ΔΕΘ λόγω των πολλών drones που θα χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα πετούν σε ολόκληρη την πόλη τόσο κατά τη διάρκεια των πορειών στο κέντρο της πόλης όσο και σε άλλες χρονικές στιγμές εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην πετάξει τελικά το ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Αλλαγές στην κυκλοφορία

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι εμφανής στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου ενώ την ίδια ώρα θα έχουν αρχίσει τα μέτρα κυκλοφορίας της Τροχαίας με απαγορεύσεις στάθμευσης και εκτροπές κυκλοφορίας σε δρόμους της πόλης. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» καθώς την ίδια ώρα θα βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα μέτωπα των συλλαλητηρίων φορέων, σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με τους οποίους συνομίλησε το thestival.gr επισήμαναν ότι τα φετινά μέτρα είναι στο ίδιο πλαίσιο με τα περσινά καθώς εκτιμάται ότι δεν συντρέχουν πολιτικοί ή άλλοι λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστάσεις αναταραχής στην κοινωνία.

Τέλος, στον σχεδιασμό των αστυνομικών μέτρων έχει συμπεριληφθεί και το μετρό της Θεσσαλονίκης καθώς φέτος θα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί η ΔΕΘ με το μετρό σε λειτουργία και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπάρχει καθημερινά κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σημαντική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εκτός και εντός των σταθμών του μετρό.

Με κάμερες οι αστυνομικοί στη ΔΕΘ

Στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ. προστίθεται ακόμα ένα: σε πολλές περιοχές της πόλης, οι αστυνομικοί θα φέρουν πάνω τους κάμερες με καταγραφικό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Με την υπ’ αριθμ. 7512/3/677-α’ από 29/08/2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (τύπου φορητής βιντεοκάμερας, μοντέλο: SONY HDR-CX450/CX455 / CX485), κατά τη συμμετοχή προσωπικού της, στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από την 06:00΄ ώρα της Παρασκευής 05/09/2025 έως την 23:59΄ ώρα της Δευτέρας 08/09/2025, σε οδούς και λοιπές περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης (οδοί Λ. Γ’ Σεπτεμβρίου – Λ. Στρατού – Αγίου Δημητρίου – Εγνατίας – Τσιμισκή – Λ. Νίκης – Καυτανζόγλου – Εθνικής Αμύνης – Ιασωνίδου – Μ. Ανδρονίκου – Αγγελάκη – Πλατεία ΧΑΝΘ – 30ης Οκτωβρίου – Ν. Γερμανού – Β. Γεωργίου – Μητροπόλεως – Αγίας Σοφίας – Μ. Αλεξάνδρου – Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη – Αριστοτέλους – Π. Μελά – Πλατεία Ροτόντας – Δημ. Γούναρη και Ερμού)».

Τι ισχύει για το μετρό

Προσωρινά κλειστοί θα είναι έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, μετά από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 15:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, ενώ για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14/9), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες: