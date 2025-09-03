Ελλάδα Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Επιμένει για δημοψήφισμα η Επιτροπή για το μέλλον της ΔΕΘ

«Η γνώμη των πολιτών πρέπει να γίνει σεβαστή» - Συνέντευξη Τύπου μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη.

Αστυνομικά μέτρα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021. (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Αστυνομικά μέτρα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021. (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΜΘ παραχώρησε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε για το μέλλον της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε περισσότερα για τα όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Θεσσαλονίκη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader