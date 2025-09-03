Θεσσαλονίκη: Επιμένει για δημοψήφισμα η Επιτροπή για το μέλλον της ΔΕΘ

Συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΜΘ παραχώρησε σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε για το μέλλον της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε περισσότερα για τα όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη