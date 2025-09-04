89η ΔΕΘ: 100 χρόνια ιστορίας και μια πόλη σε ρυθμούς γιορτής

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η 89η ΔΕΘ θα μετατραπεί σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή, συνδυάζοντας τον εκθεσιακό της ρόλο με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα φωτίσει το παρελθόν, θα αναδείξει το παρόν και θα δώσει ελπίδα για το μέλλον.

Ένας αιώνας παράδοσης και καινοτομίας

Η ίδρυση της ΔΕΘ το 1925 αποτέλεσε σταθμό για την Ελλάδα της εποχής. Στον έναν αιώνα που ακολούθησε, ο θεσμός της Έκθεσης συνδέθηκε με την παρουσίαση τεχνολογικών καινοτομιών, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και τη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, η ΔΕΘ παραμένει ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εορτασμών

Η φετινή ΔΕΘ δεν θα είναι μια «συνηθισμένη» διοργάνωση. Με αφορμή τον έναν αιώνα ιστορίας, η Θεσσαλονίκη θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που ξεφεύγουν από τα στενά όρια μιας έκθεσης.

Συναυλίες με κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες θα δώσουν ρυθμό στα βράδια της ΔΕΘ, μετατρέποντας το εκθεσιακό κέντρο σε μια τεράστια μουσική σκηνή. Τα «Music Events» που έχουν καθιερωθεί ως παράδοση, φέτος αποκτούν ξεχωριστό επετειακό χαρακτήρα, με αφιερώματα, συνεργασίες και εκπλήξεις που θα μείνουν αξέχαστες στο κοινό.

Παράλληλα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, multimedia προβολές και ιστορικά αφιερώματα θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες μέσα στον χρόνο. Μια ειδική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα, με εκθέματα–σταθμούς από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του, φωτογραφικά αρχεία και διαδραστικές παρουσιάσεις που θα ζωντανεύουν την ιστορία μπροστά στα μάτια του κοινού.

Ένα μωσαϊκό εμπειριών

Η 89η ΔΕΘ θα φιλοξενήσει και τα θεματικά της αφιερώματα, τα οποία φέτος θα έχουν πιο γιορτινή και εξωστρεφή διάσταση. Από το AutoThessaloniki, που θα παρουσιάσει τα πιο σύγχρονα μοντέλα της αυτοκίνησης, μέχρι την ενότητα Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας με τις τελευταίες ψηφιακές εφαρμογές και τις startup ιδέες της νέας γενιάς, κάθε χώρος θα αναδεικνύει την εξέλιξη και το μέλλον.

Η «Ελλάδα των Περιφερειών» θα φέρει στη Θεσσαλονίκη τοπικές γεύσεις και προϊόντα από κάθε γωνιά της χώρας, συνθέτοντας ένα γαστρονομικό πανόραμα, ενώ η ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» θα λειτουργήσει σαν ένα πολύχρωμο bazaar γεμάτο αρώματα, γεύσεις και παραδοσιακές συνταγές.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται, επίσης, αφιερώματα στον πολιτισμό και ειδικά στους 100 χρόνους από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με μουσικά αφιερώματα που θα φωτίζουν το έργο του μεγάλου δημιουργού.

Ένας θεσμός που συνεχίζει να εμπνέει

Η 89η ΔΕΘ δεν είναι μόνο ένα εκθεσιακό γεγονός· είναι μια εμπειρία. Ένας αιώνας ιστορίας συμπυκνώνεται σε εννέα ημέρες, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το παρελθόν, να γιορτάσουν το παρόν και να ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ΔΕΘ ως ζωντανού θεσμού που δεν σταματά να εξελίσσεται και να αντανακλά τις ανάγκες της εποχής. Με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, με διεθνείς συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και με ένα πρόγραμμα ψυχαγωγίας που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους, η 89η ΔΕΘ φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο εντυπωσιακή στιγμή της εκατονταετούς πορείας της.

Το 2025, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει έναν αιώνα ΔΕΘ και καλεί όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γιατί η ΔΕΘ δεν είναι μόνο μια έκθεση· είναι η ίδια η ιστορία της Ελλάδας που συνεχίζει να γράφεται, πιο ζωντανή και φωτεινή από ποτέ.