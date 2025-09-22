Έρχονται οι αυξήσεις στους ένστολους: Δείτε ποιοι κερδίζουν έως και 2 μισθούς, με παραδείγματα

Μεγάλες ανατροπές στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας φέρνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Ένα πολυδιάστατο πακέτο μέτρων, που ξεπερνά τις όποιες αυξήσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών, πρόκειται να προσθέσει κατά μέσο όρο 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως στους λογαριασμούς τους.

Σταδιακή αύξηση, απο τον Οκτώβριο

Η πρώτη σημαντική αλλαγή θα φανεί ήδη στην επόμενη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Με την εφαρμογή των αναμορφωμένων ειδικών μισθολογίων, οι ένστολοι θα δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται μεσοσταθμικά. Συγκεκριμένα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν περίπου 145 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα θα έχουν μηνιαία αύξηση της τάξης των 111 ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επίδομα επικινδυνότητας, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον Ιούλιο. Συνυπολογίζοντας και τις δύο αυξήσεις, ο μέσος ένστολος θα δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 200 ευρώ μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Η φορολογική μεταρρύθμιση φέρνει νέα ανάσα

Ο επόμενος «σταθμός» είναι ο Ιανουάριος, οπότε και τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος για τη μεσαία τάξη, με τα μεγαλύτερα κέρδη να αφορούν τους νέους εργαζόμενους.

Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 22% σε 20% .

. Για το κλιμάκιο των 20.000 έως 30.000 ευρώ, η φορολόγηση πέφτει από το 28% στο 26% .

. Ενώ για τα εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται από το 36% στο 34%.

Τα οφέλη είναι ακόμα μεγαλύτερα για οικογένειες με παιδιά, ενώ μια ξεχωριστή πρόβλεψη δίνει τεράστια ώθηση στους νέους ένστολους: όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για όσους είναι 26-30 ετών, ο φόρος για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα είναι μόλις 9%.

Επειδή τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας, τα φορολογικά αυτά οφέλη θα τους ακολουθούν για περισσότερα χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά το εισόδημά τους.

Παραδείγματα που μιλούν από μόνα τους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν το μέγεθος των αλλαγών.

Ένας Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών θα δει τον καθαρό του μισθό να αυξάνεται από τα 1.151 ευρώ στα 1.352 ευρώ τον μήνα, δηλαδή μια αύξηση 201 ευρώ . Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 2.400 ευρώ τον χρόνο .

θα δει τον καθαρό του μισθό να αυξάνεται από τα τον μήνα, δηλαδή μια αύξηση . Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από . Ένας Αρχιφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας, 22 ετών, θα δει τις αποδοχές του να ανεβαίνουν από τα 947 ευρώ στα 1.040 ευρώ τον Ιανουάριο, δηλαδή μια μηνιαία αύξηση 93 ευρώ ή περίπου 1.100 ευρώ ετησίως.

Νέα αύξηση το 2026

Η τέταρτη και τελευταία αύξηση μέσα σε μόλις εννέα μήνες θα έρθει τον Απρίλιο του 2026, με την τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία πλέον επηρεάζει και το Δημόσιο. Αυτή η αύξηση θα συμπαρασύρει προς τα πάνω συνδεδεμένα επιδόματα και θα επηρεάσει και τις τριετίες, επιφέροντας πρόσθετα οφέλη σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ενστόλων.

Με όλα αυτά τα μέτρα σε ισχύ, οι περίπου 150.000 ένστολοι αναμένεται να δουν τις ετήσιες αποδοχές τους να αυξάνονται μεσοσταθμικά κατά 1,5 έως 2 μισθούς.