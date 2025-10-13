Πιείτε κακάο για να γεράσετε καλύτερα, λέει μελέτη

Η σοκολάτα , και ειδικότερα τα συστατικά που προέρχονται από το κακάο, έχουν πολλά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που δημοσιεύεται στο Age and Ageing, ένα εκχύλισμα από κακάο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής που συνοδεύει τη γήρανση – μιας από τις βασικές αιτίες που ευνοούν την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, π.χ. καρδιαγγειακών προβλημάτων ή εκφυλιστικών παθήσεων του εγκεφάλου.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα εστίασαν στη δράση των φλαβανολών, φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών που υπάρχουν σε φυτικές τροφές όπως το κακάο, το πράσινο τσάι, τα μήλα και τα σταφύλια. Οι ενώσεις αυτές φαίνεται ότι βοηθούν στην προστασία των αγγείων και στη ρύθμιση της φλεγμονής που επιβαρύνει τον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου.

Τι είναι η φλεγμονή της γήρανσης

Η φλεγμονή που αυξάνεται με την ηλικία, γνωστή και ως “inflammaging”, θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της γήρανσης. Προκαλεί σταδιακές βλάβες στους ιστούς και συμβάλλει στην ανάπτυξη παθήσεων όπως είναι η αρθρίτιδα, η καρδιοπάθεια, ακόμα και η νόσος Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές ήθελαν να εξετάσουν εάν η συστηματική λήψη συμπληρωμάτων κακάο μπορεί να περιορίσει αυτή τη διαδικασία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 598 υγιή άτομα άνω των 60 ετών, τα οποία λάμβαναν καθημερινά είτε ένα συμπλήρωμα εκχυλίσματος κακάο 500 mg είτε ένα εικονικό χάπι (placebo) για διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μετρούσαν τα επίπεδα δεικτών φλεγμονής στο αίμα, όπως την πρωτεΐνη hsCRP, που σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι λάμβαναν το εκχύλισμα κακάο εμφάνισαν σαφώς μικρότερη αύξηση των δεικτών φλεγμονής σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα έντονη στους συμμετέχοντες που είχαν εξαρχής αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες. Με απλά λόγια, το κακάο φαίνεται πως επιβραδύνει την «ανάφλεξη» που προκαλεί η ηλικία στο σώμα.

Το «φάρμακο» για τη φλεγμονή

Παρόλο που τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν πως το εκχύλισμα κακάο αποτελεί «φάρμακο» για τη φλεγμονή, οι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων. Ορισμένοι μάλιστα παρατήρησαν ότι η λήψη του συνδέεται με αυξημένα επίπεδα ορισμένων κυτοκινών που ρυθμίζουν την ανοσολογική απόκριση, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για νέες μελέτες σχετικά με τη δράση του στο ανοσοποιητικό.

Αν και δεν συνιστάται να αντικατασταθεί η ισορροπημένη διατροφή από ένα συμπλήρωμα, τα ευρήματα υπογραμμίζουν για ακόμη μία φορά τη σημασία των φυτικών τροφών για την πρόληψη της φλεγμονής. Ο συνδυασμός μιας διατροφής πλούσιας σε φλαβονοειδή, που υπάρχουν σε φρούτα, λαχανικά και κακάο, φαίνεται να προσφέρει μια φυσική ασπίδα απέναντι στη φθορά που προκαλεί το πέρασμα του χρόνου.