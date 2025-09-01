ΕΟΔΥ: Δύο Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας στην Αττική - Πού θα λειτουργούν

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, διοργανώνει παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Γραφείων Σεξουαλικής Υγείας, από 1 έως και 5 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καθημερινά, από 17:00 έως 22:00, σε δύο κεντρικά σημεία της Αττικής, στην πλατεία Κοραή και στο Γκάζι, θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, όπου εκπαιδευμένο προσωπικό των ΚΟΜΥ θα διανέμει έντυπο ενημερωτικό υλικό και θα παρέχει προφορική ενημέρωση στους πολίτες.

«Έλα, ενημερώσου, ρώτησε, μίλα! Η σεξουαλική υγεία μας αφορά όλους», τονίζει στο μήνυμά του ο ΕΟΔΥ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας γιορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου και αποτελεί πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Σεξουαλικής Υγείας. Η 4η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας από το 2010, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Sexually Transmitted Diseases-STDs).

Είναι μια «γιορτή» αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του πληθυσμού για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία. Στόχος της, αφενός η μείωση του στίγματος σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας και αφετέρου η λύση στο πρόβλημα των αυξανόμενων περιστατικών σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), σεξουαλική υγεία θεωρείται η κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου, δηλ. αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.