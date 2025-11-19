Aδιανόητο ξέσπασμα επιβάτη για ένα τοστ: Κλειδώθηκε στην τουαλέτα και καθυστέρησε την προσγείωση

Ένας επιβάτης σε πτήση της Ryanair καταδικάστηκε σε ποινή με αναστολή, αφού κλειδώθηκε στην τουαλέτα του αεροσκάφους και επιτέθηκε λεκτικά στο πλήρωμα καμπίνας με ομοφοβικές προσβολές, επειδή – όπως ισχυρίστηκε – άργησαν να του φέρουν το σάντουιτς που είχε παραγγείλει.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Δουβλίνου άκουσε ότι ο 45χρονος Gerard Moorehouse καθυστέρησε την προσγείωση της πτήσης από το Λονδίνο Γκάτγουικ προς την ιρλανδική πρωτεύουσα για αρκετά λεπτά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια, καθώς είχε κλειδωθεί στην τουαλέτα. Κρίθηκε ένοχος για απειλητική, υβριστική και προσβλητική συμπεριφορά εντός αεροσκάφους και του επιβλήθηκε τρίμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος

Σύμφωνα με την DailyMail o Moorehouse, πατέρας δύο παιδιών, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είχε σοβαρά εντερικά προβλήματα και ότι το πλήρωμα τον αντιμετώπισε με διακρίσεις λόγω της καταγωγής του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ίδιος είχε επανειλημμένα πατήσει το κουδούνι κλήσης ζητώντας επιτακτικά το φαγητό του και εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε ότι το τοστ του θα χρειαζόταν 10–15 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Μέλη του πληρώματος περιέγραψαν ότι έγινε «επιθετικός και εχθρικός», απευθύνοντάς τους την ερώτηση «Είστε ομοφυλόφιλος;» και χρησιμοποιώντας ύβρεις. «Προσπάθησα να τον λογικεύσω, αλλά δεν καταλάβαινε. Μας έβριζε συνεχώς και μας έλεγε να φύγουμε», κατέθεσε μία αεροσυνοδός. Ένα άλλο μέλος του προσωπικού ανέφερε ότι ο Moorehouse τους απείλησε λέγοντας πως «θα γίνει καβγάς» αν δεν έπαιρνε αμέσως το σάντουιτς του.

Κλειδώθηκε στην τουαλέτα

Όταν άναψαν τα φώτα της ζώνης ασφαλείας ενόψει προσγείωσης, ο Moorehouse σηκώθηκε παρά τις οδηγίες και είπε: «Περιμένω 30 λεπτά, θα πάω στην τουαλέτα», προχωρώντας προς το μπάνιο ενώ το πλήρωμα τον παρακαλούσε να καθίσει. Αργότερα υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να περιμένει επειδή «δεν μπορούσα να αφοδεύσω στο πάτωμα». Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να καθυστερήσει την προσγείωση και να κάνει κύκλους μέχρι να επιστρέψει στη θέση του.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι προσέβαλε λεκτικά μία αεροσυνοδό, αλλά αρνήθηκε πως την απείλησε. Η Ryanair δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Η υπόθεση του Moorehouse έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για άλλο περιστατικό ακραίας συμπεριφοράς σε πτήση: Ένας επιβάτης της Air Canada, ο 61χρονος Ακμπάρ Αγκάλεχ ιρανικής καταγωγής, κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και την έβρισε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς όταν του αρνήθηκαν καφέ σε πτήση από το Μόντρεαλ προς το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας φώναζε επανειλημμένα «Χρειάζομαι τον γ@@@ καφέ» και ζητούσε επίμονα τον υπεύθυνο της καμπίνας. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, η αστυνομία τον απομάκρυνε από το Boeing 787.