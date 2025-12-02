Απίστευτο σκηνικό στον αέρα: Απαιτούσε να αλλάξει θέση και ανάγκασε το αεροπλάνο σε έκτακτη προσγείωση

Περίεργες και απρόβλεπτες καταστάσεις μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ωστόσο λίγες φορές φτάνουν στο σημείο να αναγκάσουν ένα αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από το οποίο απογειώθηκε. Αυτό συνέβη στην περίπτωση μιας πτήσης της Spring Airlines, όταν ένας επιβάτης αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος, προκαλώντας ένα σκηνικό που οδήγησε στην έκτακτη προσγείωση του αεροπλάνου στην Ιαπωνία.

Το περιστατικό ξεκίνησε ήδη από την επιβίβαση, όταν ένας άνδρας παραπονέθηκε έντονα για τη θέση του στο αεροπλάνο. Ο επιβάτης επέμενε να καθίσει δίπλα στην κοπέλα του, ζητώντας επίμονα να ανταλλάξει θέση με άλλον επιβάτη.

Μάλιστα μάρτυρες αναφέρουν ότι ο καβγάς όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά κλιμακώθηκε και διήρκησε σχεδόν δύο ώρες μετά την απογείωση. Ο άνδρας συνέχιζε να ασκεί πιέσεις στο πλήρωμα, επιμένοντας στην αλλαγή θέσης, παρά το γεγονός ότι ο άλλος επιβάτης αρνήθηκε.

Οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν για ώρες να χειριστούν την ένταση μέσα στο Boeing ωστόσο οι προσπαθειες τους αποδείχθηκαν μάταιες και έτσι ο πιλότος ενημέρωσε τις ιαπωνικές αρχές, ότι το αεροσκάφος πρόκειται να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Ναρίτα.

Βίντεο δείχνει τις σκηνές ένστασης που εκτυλίχθηκαν μέσα στο Boeing 737 λίγο μετά την προσγείωση και δευτερόλεπτα πριν φτάσει η αστυνομία και συλλάβει τον ατίθασο επιβάτη.

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους υπόλοιπους επιβάτες

Σύμφωνα με την Daily Mail μετά το απρόσμενη εξέλιξη της πτήσης οι επιβάτες έμειναν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα, περιμένοντας την επόμενη διαθέσιμη πτήση, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της επόμενης μέρας.

Σύμφωνα με τους ίδιους μάλιστα, η εταιρεία προσέφερε αποζημίωση μόλις 49 λίρες, χωρίς να παρέχει διαμονή. Πολλοί αναγκάστηκαν να κοιμηθούν σε καθίσματα και παγκάκια του αεροδρομίου.

«Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, κανένας διάλογος. Ακούσαμε μόνο ότι το αεροπλάνο γυρίζει πίσω λόγω ενός ατόμου που εμποδίζει το πλήρωμα», είπε ένας αγανακτισμένος επιβάτης στα τοπικά ΜΜΕ. «Ήμασταν μόλις 30 λεπτά πριν τη Σαγκάη. Θα μπορούσε να έχει ηρεμήσει ώστε όλοι να φτάσουμε στον προορισμό μας».

Δείτε βίντεο: