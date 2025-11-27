Χάος σε πτήση: Μεθυσμένη κοινωνική λειτουργός επιτέθηκε σε επιβάτες - «Μπέρδεμα» με το νομικό πλαίσιο

Μια Ιρλανδή κοινωνική λειτουργός, η 35χρονη Ναντίν Νούτζεντ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες ύστερα από ένα επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε σε πτήση της EasyJet στην Αίγυπτο. Η υπόθεση αφορά φερόμενη επίθεση σε τρεις συνεπιβάτες – δύο γυναίκες και έναν άνδρα – ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Χουργκάντα στις 21 Μαΐου.

Η πτήση EZY3077 είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ και είχε φτάσει κανονικά στη Χουργκάντα, όπου το αεροσκάφος ήταν σταθμευμένο την ώρα του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες της DailyMail επικαλούμενη τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, η Νούτζεντ αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για κοινή επίθεση, καθώς και πρόσθετες κατηγορίες για απειλή δολοφονίας, μη συμμόρφωση με εντολή του πιλότου, απειλητική ή προσβλητική συμπεριφορά και μέθη εντός αεροσκάφους.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, στην οποία η 35χρονη δεν παρέστη, αναφέρθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδικημάτων φέρεται να έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο της Χουργκάντα. Αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με τον δικαστή, «εδαφικά ζητήματα» όσον αφορά το ποια δικαστική αρχή έχει αρμοδιότητα να εκδικάσει την υπόθεση. Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι η κατηγορούμενη δεν υπάκουσε σε νόμιμη εντολή του κυβερνήτη, η οποία δόθηκε με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του αεροπλάνου και των επιβατών.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Κρις Σέραρντ, επισήμανε πως στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλακούν ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση του Τόκιο — μια διεθνή συνθήκη που καθορίζει τις αρμοδιότητες του κυβερνήτη και του πληρώματος σε περιστατικά απείθαρχων επιβατών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Νούτζεντ βρίσκεται ήδη σε αναστολή από τη δουλειά της από το 2023 λόγω άσχετων υποθέσεων.

Ο δικαστής Nigel Broderick ανέβαλε την υπόθεση και όρισε νέα προθεσμία μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, όταν αναμένεται να καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει υπό ενδελεχή έρευνα.