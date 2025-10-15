Πανικός στον αέρα για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ - Ράγισε το παρμπρίζ του αεροσκάφους

Στιγμές πανικού επικράτησαν στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ από τις Βρυξέλλες πίσω στη χώρα του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Air Force C-32A πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωσε σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς ο πιλότος διαπίστωσε μια ρωγμή στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα.

Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.