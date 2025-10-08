Τραγωδία στον αέρα: Επιβάτης πνίγηκε ενώ έτρωγε και πέθανε - Ευθύνες στο πλήρωμα επιρρίπτει η οικογένεια

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 85χρονος επιβάτης σε πτήση της Qatar Airways από το Λος Άντζελες προς τη Σρι Λάνκα, όταν πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητού και πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η οικογένειά του κατηγορεί την αεροπορική εταιρεία και το πλήρωμα καμπίνας για αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι του σέρβιραν κρέας, παρότι είχε δηλώσει χορτοφαγικό γεύμα.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε, το πλήρωμα φέρεται να είπε στον επιβάτη —τον καρδιολόγο Asoka Jayaweera— να «φάει γύρω από το κρέας» που του προσφέρθηκε κατά λάθος. Ο 85χρονος, προσπαθώντας να αποφύγει το κρέας, πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητού, με αποτέλεσμα να υποστεί ασφυξία εν πτήσει.

Σύμφωνα με την DailyMail, μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να τον βοηθήσουν άμεσα, καλώντας την MedAire, υπηρεσία που παρέχει ιατρική υποστήριξη εξ αποστάσεως για επείγοντα περιστατικά εν πτήσει. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη χορήγηση οξυγόνου, η κατάσταση του επιβάτη δεν βελτιώθηκε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πιλότος δεν προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση, καθώς —όπως υποστήριξε— το αεροσκάφος βρισκόταν «πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο». Ωστόσο, ο γιος του Jayaweera, Surya, ισχυρίζεται ότι το αεροπλάνο πετούσε εκείνη τη στιγμή πάνω από το Midwest και θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει πορεία για να προσγειωθεί.

Όταν η πτήση τελικά προσγειώθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ο 85χρονος, σύμφωνα με την οικογένεια, «παρέμενε αναίσθητος για περίπου τρεισήμισι ώρες. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες για τον χειρισμό του περιστατικού.