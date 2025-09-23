Σκύλοι - επιβάτες στα αεροπλάνα: Η μεγάλη αλλαγή στις μεταφορές - Ποια χώρα ανοίγει τον δρόμο

Από σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ακόμη και μεγάλα σκυλιά (άνω των 10 κιλών) μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα του αεροπλάνου μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, «αποχαιρετώντας» τον χώρο αποσκευών. Αυτή η λύση εισήχθη τον Μάιο από την ENAC, την Ιταλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως γράφει η ilsole24ore.com, στις 9:00 π.μ., η πρώτη πτήση της ITA Airways με τη νέα αυτή δυνατότητα, απογειώθηκε από το Μιλάνο Λινάτε προς το Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Συγκεκριμένα, δύο μεγάλα σκυλιά μεταφέρθηκαν στην καμπίνα χωρίς τη χρήση μεταφορικών μέσων. «Ταξίδεψαν άνετα μαζί με τους ιδιοκτήτες τους σε ειδικά καθίσματα, ένα στην πρώτη και ένα στην τελευταία σειρά», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Στο αεροπλάνο της ITA Airways για να γιορτάσουν την πτήση επίδειξης ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, ο πρόεδρος της ITA Airways, Σάντρο Παπαλάρντο και ο πρόεδρος της ENAC, Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα.

Οι νέες οδηγίες

Με τις νέες οδηγίες της ENAC, τα κατοικίδια που ζυγίζουν περισσότερο από 8-10 κιλά μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ευημερίας τους καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. «Είναι μια πολιτισμική αλλαγή πριν καν γίνει κανόνας», εξήγησε ο πρόεδρος της ENAC.

Πού «πάσχει» η αλλαγή

Το βασικό ζήτημα, το οποίο επισημαίνουν οι ενώσεις καταναλωτών, είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι ελεύθερες να τηρούν ή μη τους νέους κανόνες. Επομένως, ο κίνδυνος είναι ότι λίγες θα εφαρμόσουν αυτή τη λύση. Πριν από την αγορά εισιτηρίου, ωστόσο, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η αεροπορική εταιρεία συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Οι προϋποθέσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Είναι σημαντικό τα κατοικίδια να ταξιδεύουν κοντά στο παράθυρο. Απαγορεύονται οι θέσεις κοντά στις εξόδους κινδύνου. Άλλα μέτρα στις οδηγίες περιλαμβάνουν την εκ των προτέρων ενημέρωση του πληρώματος και των επιβατών, τον μέγιστο αριθμό κατοικίδιων ανά πτήση, τη δυνατότητα δημιουργίας «ζωνών ασφαλείας» για άτομα με αλλεργίες ή που δεν τους αρέσει να βρίσκονται κοντά σε κατοικίδια, καθώς και το συνολικό βάρος του κατοικίδιου και του ιδιοκτήτη του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να υποβάλουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο στην ENAC για να λάβουν άδεια, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης.

Μάλιστα, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρώμης άνοιξε πρόσφατα ένα ξενοδοχείο για σκύλους για να διευκολύνει τα ταξίδια των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων. Η εγκατάσταση προσφέρει δάπεδα με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ιδιωτικούς κήπους και απαλή ατμοσφαιρική μουσική. Τα σκυλιά μπορούν να απολαύσουν υπηρεσίες περιποίησης, αρωματοθεραπείας, ακόμη και βιντεοκλήσεις με τους ιδιοκτήτες τους. Το ξενοδοχείο λειτουργεί επίσης ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας για τους ντόπιους ιδιοκτήτες σκύλων. Από το άνοιγμά του τον Μάιο, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.