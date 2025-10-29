Εντείνεται η ανησυχία για την λειψυδρία στον Μόρνο - Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης

Όλο και μεγαλύτερη γίνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, με τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου – κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου – να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Λόγω της κατάστασης αυτής, πραγματοποιήθηκε προ ημερών προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για την λήψη σχετικών μέτρων.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Μείωση 44% της έκτασης της λίμνης

Και τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα αυτής της κατάστασης. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο -όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025- να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της 10ετίας

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. «Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. «Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», σημειώνει ο μετεωρολόγος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.

«Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. […] Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

Στοιχεία -σοκ

Σε σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων της ΕΥΔΑΠ προχώρησε το Orange Press, εξετάζοντας τα αποθέματα (σε κυβικά μέτρα - m³) του ταμιευτήρα του Μόρνου στις 23 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η εικόνα που προκύπτει είναι η εξής: