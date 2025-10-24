Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία στην Αττική – Ο Μητσοτάκης ζήτησε άμεσες πρωτοβουλίες

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, ΚυριάκουΜητσοτάκη.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα, τα οποία υποδεικνύουν την ανάγκη για άμεση παρέμβαση στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Προτεραιότητα στην προστασία του δημόσιου αγαθού

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων που εγκυμονεί η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τέθηκε η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού για όλους τους πολίτες.

Σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, αναμένεται να υπάρξουν τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr το σχέδιο θα αφορά διακριτά στάδια και θα έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και δη στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στις τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου – μία τέτοια πραγματοποιήθηκε – με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου «κλείδωσαν» συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Η δημιουργία μιας μονάδας αφαλάτωσης στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στον Μαραθώνα, η υπόγεια σύνδεση Ευήνου – Κρεμαστών, η οποία, πάντως, πρόκειται να ολοκληρωθεί ύστερα από 2 χρόνια, καθώς και η πραγματοποίηση γεώτρησης στην Κωπαίδα.