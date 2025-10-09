Γνώμες Πολιτική Λειψυδρία στην Ελλάδα Σταύρος Παπασταύρου Κωστής Χατζηδάκης

Λειψυδρία: «Κλείδωσαν» τα τρία πρώτα μέτρα

Σχέδιο με διακριτά στάδια και με απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και δη στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι αυτό που ολοκληρώνει η κυβέρνηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Στις τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου – μία τέτοια πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα – με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου «κλείδωσαν» συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Η δημιουργία μιας μονάδας αφαλάτωσης στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στον Μαραθώνα, η υπόγεια σύνδεση Ευήνου – Κρεμαστών, η οποία, πάντως, πρόκειται να ολοκληρωθεί ύστερα από 2 χρόνια, καθώς και η πραγματοποίηση γεώτρησης στην Κωπαίδα.

