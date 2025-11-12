Κίνηση: Αφόρητη κατάσταση σε Κηφισό, Λ.Αθηνών, κέντρο – Προβλήματα στην Αττική Οδό

Κίνηση: Αφόρητη είναι η κατάσταση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (12/11) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Όσοι ξεκινήσατε για δουλειά ή άλλες υποχρεώσεις, χρειάζεται να οπλιστείτε με αρκετή υπομονή… και ψυχραιμία καθώς η ροή των οχημάτων σε αρκετά σημεία παραμένει αργή.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Επίσης συμφόρηση από πολύ νωρίς παρατηρείται στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση όσο περνά η ώρα αυξάνεται. Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας

10' - 15' στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10' -15' στην έξοδο για Λαμία

5' - 10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από την Πανόρμου μέχρι τη διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας ενώ στην άνοδο από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στη λεωφόρο Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τον Ευαγγελισμό

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: