Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν συγκρατεί τα δάκρυά του μπροστά σε γυναίκα - «Μου είναι πολύ δύσκολο»

Μια άκρως συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα στο Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου όπου ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη την Πέμπτη 09/10 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου είχε την ευκαιρία όμως να συνομιλήσει με μια γυναίκα, την Ρίαν Μάνινγκς, η οποία είχε μια ιστορία να αφηγηθεί που τελικά έφερε στον Ουίλιαμ δάκρυα στα μάτια τα οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει.

Η Ρίαν έχασε γιο και σύζυγο μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Όπως είπε, το 2012 ο γιος της πέθανε σε ηλικία μόλις ενός έτους και ο σύζυγός της δεν μπόρεσε να αντέξει την απώλεια με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει. Αποτέλεσμα αυτής της οικογενειακής τραγωδίας, η Ρίαν ίδρυσε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για στήριξη συγγενών που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Σε αυτό, το Βασιλικό Ίδρυμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ συνεισφέρει 1 εκατομμύριο λίρες για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δήλωσε ότι θέλει «να οικοδομήσει μια τολμηρή, ενιαία εθνική απάντηση στην σπαρακτική και αποτρέψιμη τραγωδία της αυτοκτονίας».

Η συζήτηση στην οποία λύγισε ο Ουίλιαμ

ωστόσο, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνομίλησε ιδιωτικά με τη Ρίνα, σε κάτι που έμοιαζε σαν συνέντευξη. Καθισμένοι στην κουζίνα του σπιτιού της, ο Ουίλιαμ τη ρώτησε πώς τα είχε καταφέρει και συνέχισε να μεγαλώνει δύο παιδιά. «Κοιτάζω πίσω και ακόμα δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε», εξομολογήθηκε η Ρίαν.

«Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα έντονο στίγμα γύρω από την αυτοκτονία, το νιώσατε αυτό τότε;» τη ρώτησε. «Με εξέπληξε αρκετά. Δεν είχα ποτέ αγγίξει την ιδέα της αυτοκτονίας. Ήταν κάτι όμως που συνέβη. Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό», του είπε η Ρίαν.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τη ρώτησε τι θα έλεγε στον σύζυγό της. «"Γιατί δεν μου μίλησες;". Μια ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου κάθε μέρα. Ήταν απόλυτα συντετριμμένος, συνέχιζε να κατηγορεί τον εαυτό του», είπε. «Αλλά θα ήθελα απλώς να τον καθίσω έτσι και να του πω "Γιατί δεν ήρθες σε μένα;" Επειδή έχασε τόση χαρά. Και θα ήμασταν καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, θα ήμασταν καλά.»

Ο πρίγκιπας φαινόταν πολύ αναστατωμένος για να μιλήσει. «Είσαι καλά;» ρώτησε. «Λυπάμαι, είναι δύσκολο να σου κάνω τις ερωτήσεις», είπε ο Γουίλιαμ.

«Έχεις βιώσει και εσύ η ίδια την απώλεια», αποκρίθηκε η Ρίαν. «Η ζωή μπορεί να σου φέρει αυτές τις τρομερές αλλαγές. Μιλώντας γι' αυτό, έχοντας ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις».